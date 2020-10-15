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Уральский олигарх-рейдер может выйти из колонии

Уральский олигарх-рейдер может выйти из колонии
Иллюстрация: pixabay.com

Павел Федулев, осужденный на 20 лет за организацию захватов предприятий и заказных убийств, просит изменить меру наказания. Он уже пытался выйти из колонии в 2019 г.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ
Павел Федулев, одиозный уральский рейдер, просит суд изменить ему наказание. Суд города Чусового рассмотрит это прошение 11 ноября, сообщили ЕАН в Чусовском суде. 
 
Напомним, Павла Федулева чуть не осудили на пожизненный срок. На момент рассмотрения в 2011 г. его уголовное дело составляло 138 томов. Тогда, уже находясь в местах лишения свободы за организацию захвата рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 г., олигарх стал фигурантом нового дела: его обвинили в организации преступного сообщества, мошенничестве и рейдерских захватах, ущерб от которых оценен в 900 млн руб., а также убийстве как минимум семи человек.
 
Согласно старому и новому Уголовному кодексам (РСФСР и РФ) за все инкриминируемые деяния обвиняемому грозил расстрел, однако в связи с действием моратория на смертную казнь — пожизненное лишение свободы. Однако Федулев пошел на сделку с правосудием: раскаялся и выразил готовность активно сотрудничать со следствием, называя имена подельников и фигурантов преступных эпизодов.
 
Новое обвинение — в незаконном хранении оружия — было предъявлено Павлу Федулеву в 2012 г. И вновь бывшему бизнесмену грозил пожизненный срок. Дело в том, что свердловское УФСБ нашло в лесах под Екатеринбургом два боевых «схрона», принадлежащих, по версии управления, группировке олигарха. В арсеналах нашли автоматы, гранатометы и взрывчатку, которые, как предполагает ФСБ, предназначались для совершения тяжких преступлений. Однако и в этот раз худшего приговора Федулеву удалось избежать, писал DK.RU.
 
Выступая в Кировском районном суде Екатеринбурга суде с последним словом, подсудимый обвинил высокопоставленных сотрудников полиции. Тогда Павел Федулев был дополнительно осужден на 6 лет лишения свободы, которые, сложившись с предыдущими двадцатью, дали 23 года. Но кассационная инстанция сократила этот срок на три года. Отбывает наказание он с 2007 г. 
 
Сейчас Павел Федулев имеет право на изменение наказания на более мягкую форму: перевод в колонию-поселение или принудительные работы на свободе. В 2019 г. он уже подавал прошение о переводе его на поселение, Чусовской городской суд удовлетворил его, но Пермский краевой суд отменил по протесту прокуратуры. 
Автор: Анна Хлебникова
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