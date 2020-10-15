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213 заболевших, перепрофилирование хосписа, депутаты на карантине. Главное о COVID-19

213 заболевших, перепрофилирование хосписа, депутаты на карантине. Главное о COVID-19
Автор фото: Никита Дубинский. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

В Свердловской области число заразившихся коронавирусом вновь превысило 200 человек. Медицинские учреждения возвращают в режим красной зоны. На карантин отправилось свердловское Заксобрание.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Единственный в Екатеринбурге хоспис — отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы №2 им. Миславского — вновь перепрофилируют под лечение больных с COVID-19.

У нас в Екатеринбурге снова забирают хоспис под ковид. Там больше 50 человек, велено освободить палаты в течение нескольких часов. От этих отчаянных, хаотичных действий власти остается ощущение, что они что-то знают, но не говорят, и ситуация более серьезная, чем кажется, — сообщил в twitter Евгений Ройзман.

Эту информацию JustMedia.ru подтвердили в оперштабе:

Отделение временно возвращается к работе с коронавирусом до того момента, как необходимости в этом не станет. Отделение готово к принятию пациентов в том случае, если их маршрутизируют туда. Пациенты перенаправлены в другое медицинское учреждение с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников.

Стало известно, что коронавирусом заразился член политсовета свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Чукреев. Как он написал на своей странице в соцсети Facebook, болезнь проходит в легкой форме:

В целом, самочувствие нормальное, нос заложен, запах спирта ощущаю с трудом, не много болит голова и есть кашель.

В областном заксобрании отменили все заседания на ближайшие 14 дней.

По данным регионального оперштаба на 15 октября, в Свердловской области зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19, из них 144 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 31 974. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19 (всего 672). Общее число выписанных достигло 23 729.

Автор: Анна Хлебникова
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