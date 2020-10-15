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100+TechnoBuild приглашает горожан поучаствовать в восстановлении старинного особняка

100+TechnoBuild приглашает горожан поучаствовать в восстановлении старинного особняка
Иллюстрация: 100+TechnoBuild

Участники строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге помогут отремонтировать старинный особняк врача Соколова. Это деревянная усадьба начала XX века, расположенная за башней Исеть.

Организаторы 100+ и Территория ландшафтных решений Green Park приглашают всех желающих стать участниками нового проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться на 100+ TechnoBuild по ссылке. После этого участник автоматически становится «благотворителем». Оргкомитет 100+ TechnoBuild перечислит Green Park сумму, эквивалентную количеству зарегистрировавшихся.

За семь лет 100+ стал важной частью городской деловой повестки, местом, где обсуждаются важнейшие решения, способные повлиять на реальное положение дел в городе. Мы хотим в большей части быть практиками и приносить пользу, — рассказывает руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ TechnoBuild Вера Белоус.

Темы форума посвящены развитию строительства, но затрагивают не только профессиональные вопросы,  а говорят и о глобальных процессах: качестве жизни в мегаполисах, создании комфортной городской среды, сохранении архитектурного наследия, совершенствовании транспортной инфраструктуры, «зеленой» среде и многом другом.

По предварительной регистрации в дни работы форума, с 20 по 22 октября в МВЦ «Екатеринбург Экспо», можно бесплатно посетить и деловую программу 100+ Forum Russia  и выставку 100+ Tехнологии для городов в рамках 100+ TechnoBuild.

На выставке 100+ покажут макеты и рендеры новостроек, которые ранее нигде не публиковались: проект застройки к Универсиаде 2023, мультифункциональную инновационную школу по финскому проекту и другие объекты.

Часть выставки займет экспозиция малых архитектурных форм отечественных производителей. Здесь можно будет протестировать скамейки с подогревом и usb-зарядкой, увидеть работу фонарей с регулировкой интенсивности освещения,  а также современные и безопасные детские и воркаут-площадки,  игровые эко-комплексы из натуральных материалов. В экспозиции будут размещены образцы  вазонов, парковочных ограничителей, скамейки и изгороди с уникальным дизайном из особо прочных современных материалов.

На выставке можно будет увидеть и необычные полигональные скульптуры из стали екатеринбургского скульптора Андрея Казанцева — его удивительные 3D собаки, кошки, птицы «живут» сегодня по всему миру.

Автор: Гринина Ирина
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