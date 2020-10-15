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Свердловская филармония готовится к «Фестивалю фестивалей»

Свердловская филармония готовится к «Фестивалю фестивалей»
Иллюстрация: Свердловская филармония

Четыре крупных фестивальных проекта состоятся в Екатеринбурге этой осенью. В рамках «Фестиваля фестивалей» публику ждут встречи с всемирно известными пианистами.

Откроет череду фестивалей концертная неделя «Дни музыки Чайковского». С 3 по 8 ноября в концертном зале филармонии будут звучать произведения великого русского композитора, созданные в разных жанрах. На старте проекта, публику ждет стилистический эксперимент от виолончелиста Дениса Шаповалова, который выйдет на сцену не только как академический музыкант, но и исполнит рок-вариации на тему рококо. Героем симфонической и камерной программ станет пианист Арсений Тарасевич-Николаев — его выступления пройдут под знаком проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Завершит «Дни музыки Чайковского» программа романсов в исполнении Симфонического хора Свердловской филармонии под управлением Андрея Петренко.

С 18 по 20 ноября в Екатеринбурге состоится Фестиваль «Денис Мацуев представляет…». В день открытия Денис Мацуев поздравит со сцены уральских стипендиатов межрегиональной программы «Новые имена» и выступит с ними в одном концерте в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. Во второй вечер пианист представит сольную программу, посвященную творчеству Бетховена. Финалом фестиваля станет концерт с участием известных джазменов, в том числе и знаменитого валторниста Аркадия Шилкопера, а также юных исполнителей — победителей телевизионного конкурса «Синяя птица».

В 2020 году бетховенская тема стала основной для всего музыкального мира. К 250-летию композитора с 23 по 30 ноября Свердловская филармония проводит большой Международный музыкальный фестиваль Be@thoven, участниками которого станут известные музыканты Австрии и Германии — пианист Северин фон Эккардштайн, альтистка Рут Киллиус, дирижер и скрипач Томас Цетмайр.  

В рамках фестиваля под руководством дирижера Лотара Загрозека будет создан и представлен публике Международный молодежный Чайковский-оркестр — итог совместной работы участников Молодежной оркестровой академии, которая проводится в Екатеринбурге с 2014 года. Публика услышит авторские версии сочинений Бетховена, редко исполнявшиеся или ранее не звучавшие в России, а также произведения современных авторов, посвященные творчеству великого композитора.

В начале декабря с новым проектом Екатеринбург познакомит Борис Березовский. Пианист выйдет на сцену Свердловской филармонии вместе с учащимися музыкальной школы имени Гнесиных и Уральского музыкального колледжа. А совместная программа с юными коллегами и мастерами фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Вольница» напомнит о связи профессионального искусства и русского фольклора. Концерты фестиваля Бориса Березовского пройдут 5 и 6 декабря не только в Большом концертном зале, но и в городских филармонических залах Свердловской области.

Автор: Андрей Каяк
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