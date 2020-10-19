Как государственно-государственное партнерство вытесняет ГЧП

Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал», председатель комитета по инвестициям Российской гильдии управляющих и девелоперов, рассказал DK.RU, почему регионам проще реализовывать проекты «государственно-государственного партнерства» и чем это чревато для потребителей создаваемых в рамках этих проектов услуг.

Феликс Блинов, генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал»:

— Мы провели специальное исследование рынка проектов, реализуемых в виде государственно-частного партнерства, и получили крайне интересные результаты. Более половины ГЧП-проектов с объемом инвестиций от 25 млрд руб. представляют собой проекты так называемого «государственно-государственного партнерства» (ГГП). Среди крупных проектов, с объемом инвестиций свыше 100 млрд руб., доля ГГП составляет 63,7%. И к нашему большому удивлению и сожалению, наибольшее число ГГП-проектов выявлено в сегменте с объемом инвестиций от 25 до 50 млрд руб., — более 70%.

Для отнесения проекта к государственно-государственному партнерству в методологии исследования были применены самые простые, формальные признаки ГГП — большой удельный вес бюджетных инвестиций и аффилированность частного партнера с государством. При более глубоком анализе процент ГГП-проектов может стать еще выше.

В рамках исследования мы рассматривали проекты от 25 млрд, но есть еще огромное количество муниципальный концессий с объемом инвестиций менее 25 млрд, по которым информация носит разрозненный характер. И этот пласт проектов достаточно сложно поддается анализу, потому что собирать информацию приходится по крупицам, из разных источников. Мы обязательно доведем эту работу до конца и, скорее всего, результат окажется столь же показательным.

Такая ситуация связана с отсутствием, прежде всего у региональных администраций, мотивации к привлечению в регион частного капитала. Существенно проще договориться «между собой», чем выстраивать конструктивные взаимоотношения с частными инвесторами.

Проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, требует как минимум более тщательной предпроектной подготовки. Сейчас же мы видим, что многие представленные на сайтах региональных администраций проекты — это просто чье-то видение, не подкрепленное ни маркетинговыми исследованиями, ни финансовым моделированием.

Регионы не тратят деньги на подготовку проектов, в результате частный инвестор выполняет эту работу самостоятельно, не зная, пойдет проект или нет. Для примера, на предпроектную подготовку проекта в 1-2 млрд руб. требуется вложить порядка 30 млн руб. Зачастую это впустую потраченные средства, и не все частные инвесторы к такому готовы.

Тем инвесторам, которые сами разработали проект, вложив в него время, силы и деньги, а после еще и доказали необходимость его реализации региональным властям, нужно сразу ставить памятник. И одно из наших предложений — предусмотреть в бюджетах регионов расходы на подготовку ГЧП-проектов.

В таком случае регионы получат возможность приглашать на предпроектную подготовку ответственных, профессиональных консультантов, а еще лучше — инвестора, который потенциально заинтересован в реализации проекта и просчитает все максимально реалистично. Если же по какой-то причине дальнейшее сотрудничество не сложится, регион сможет компенсировать ему выполнение этих работ. При этом при любом варианте развития событий у администрации останется готовый к реализации проект, который можно предлагать другим инвесторам.

Казалось бы, какая разница, реализуется проект в рамках ГЧП или ГГП, ведь инфраструктура, объект или услуга создаются в обоих случаях. Но есть важный нюанс. Когда это государственно-частное партнерство, то инвестор думает о снижении капитальных и операционных затрат в рамках жизни проекта, что снижает стоимость услуги для конечных пользователей, и таким образом бенефициарами проекта становятся регион и его граждане.

В случае же с государственно-государственным партнерством бенефициаром проекта является выбранный в условиях ограниченной конкуренции подрядчик, капитальные и операционные затраты проекта выше, а их стоимость впоследствии будут компенсировать пользователи создаваемой инфраструктуры или услуги.

Сегодня есть примеры регионов, которые умеют работать с частным капиталом и успешно реализуют проекты именно в рамках государственно-частного партнерства. Например, Самарская область, которая по итогам 2019 г. является лидером в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП, потеснив Москву и Московскую область. В Самарской области в работе находится 73 ГЧП-проекта с общим объемом инвестиций в 202 млрд руб.

Есть и аутсайдеры, которые в рейтинге занимают не самую последнюю позицию, но по факту с ГЧП-проектами практически не работают. Например, Республика Карелия занимает в рейтинге 61 место, имея в «копилке» всего 6 ГЧП-проектов. И в то же время, например, Тверская область, реализующая 36 ГЧП-проектов, разных по сферам и объему инвестиций, находится в самом низу рейтинга — на 81 месте, что, на наш взгляд, совершенно некорректно.

Поэтому для дальнейшего качественного развития рынка государственно-частного партнерства, его анализа и управления необходимо мотивировать регионы на работу с частными инвесторами.

Для этого имеет смысл пересмотреть методологию существующего рейтинга регионов по уровню реализации ГЧП-проектов, акцентировав внимание на качественных показателях, в том числе на привлечении именно частных инвестиций. Необходимо обеспечить контроль со стороны федерального центра за реализацией таких проектов в регионах, как минимум, в рамках национальных проектов, достижение целевых показателей по которым сегодня для региональных администраций является приоритетным.