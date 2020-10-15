Мэрия снесет дом в центре Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга признала многоквартирный дом напротив стадиона «Екатеринбург-Арена», отремонтированный к Чемпионату мира по футболу-2018, аварийным.
Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Репина, д. 20 и жилых помещений в нем. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. В пояснении к документу говорится, что у собственников выкупается семь комнат площадью, каждая из которых занимает в среднем 10 кв. м.
В пресс-службе городской мэрии Znak.com сообщили, что решение о том, что разместится на высвобожденной земле, пока не принимали.
Так выглядит дом на ул. Репина, который планируется снести. Источник: Яндекс.Карты
Отметим, что дом находится напротив стадиона «Екатеринбург-Арена» и попадал в гостевой маршрут Чемпиона мира по футболу, который город принимал в 2018 г. До этого времени он был в плохом состоянии, а к чемпионату его внешне отремонтировали: покрасили и заменили окна на пластиковые. После в здании появились арендаторы. Сейчас здесь работает магазин и эко-кафетерий.
Какого-то выхлопа в реальность с этого ремонта даже в теории не предполагается. Деньги тратятся только на то, чтобы мы могли думать, что показались иностранцам во всей своей воображаемой красе. И не надо про приборку перед гостями, фасады — это не приборка, это переклейка обоев.