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Мэрия снесет дом в центре Екатеринбурга

Мэрия снесет дом в центре Екатеринбурга
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Администрация Екатеринбурга признала многоквартирный дом напротив стадиона «Екатеринбург-Арена», отремонтированный к Чемпионату мира по футболу-2018, аварийным.

#МЭРИЯ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Репина, д. 20 и жилых помещений в нем. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. В пояснении к документу говорится, что у собственников выкупается семь комнат площадью, каждая из которых занимает в среднем 10 кв. м.

В пресс-службе городской мэрии Znak.com сообщили, что решение о том, что разместится на высвобожденной земле, пока не принимали.

Репина 20

Так выглядит дом на ул. Репина, который планируется снести. Источник: Яндекс.Карты

Отметим, что дом находится напротив стадиона «Екатеринбург-Арена» и попадал в гостевой маршрут Чемпиона мира по футболу, который город принимал в 2018 г. До этого времени он был в плохом состоянии, а к чемпионату его внешне отремонтировали: покрасили и заменили окна на пластиковые. После в здании появились арендаторы. Сейчас здесь работает магазин и эко-кафетерий.

Накануне ЧМ-2018 в своей колонке на DK.RU Евгений Енин так высказывался о планах властей о ремонте свыше 2 тыс. домов к ЧМ-2018:
Какого-то выхлопа в реальность с этого ремонта даже в теории не предполагается. Деньги тратятся только на то, чтобы мы могли думать, что показались иностранцам во всей своей воображаемой красе. И не надо про приборку перед гостями, фасады — это не приборка, это переклейка обоев.
Автор: Анна Хлебникова
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