Мэрия снесет дом в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Репина, д. 20 и жилых помещений в нем. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. В пояснении к документу говорится, что у собственников выкупается семь комнат площадью, каждая из которых занимает в среднем 10 кв. м.

В пресс-службе городской мэрии Znak.com сообщили, что решение о том, что разместится на высвобожденной земле, пока не принимали.

Так выглядит дом на ул. Репина, который планируется снести. Источник: Яндекс.Карты

Отметим, что дом находится напротив стадиона «Екатеринбург-Арена» и попадал в гостевой маршрут Чемпиона мира по футболу, который город принимал в 2018 г. До этого времени он был в плохом состоянии, а к чемпионату его внешне отремонтировали: покрасили и заменили окна на пластиковые. После в здании появились арендаторы. Сейчас здесь работает магазин и эко-кафетерий.

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