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Высокинский потребовал увеличить долю местных производителей в торговых сетях

Высокинский потребовал увеличить долю местных производителей в торговых сетях
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить долю местных производителей в обороте розничной торговли города до 38%. Для этого планируют обучать их и совместно продвигать продукцию.

#РИТЕЙЛ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Для увеличения доли местных товаропроизводителей в обороте розничной торговли Екатеринбурга, в мэрии действует специальный проект. Курирует его председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Александр Воронин.

За два года, с 2018-го, рост составил порядка 3%, к 2025 г. мы рассчитываем на увеличение доли до 23%, а к 2030-му – выйти к цифре в 38%. Для достижения этой цели комитетом и Екатеринбургским центром развития предпринимательства был разработан проект «ПРО’66», в ходе реализации которого мы проводим проектное и финансовое сопровождение местных производителей, продвигаем их продукцию, проводим обучающие тренинги, акселерационные программы и вебинары, — сказал Александр Воронин.

Мэр Александр Высокинский, как передает пресс-служба горадминистрации, дал указание более тесно сотрудничать с региональными и федеральными ведомствами.

Александр Оглобин, президент торговой сети «Елисей», говорил в интервью DK.RU, что сетям удается работать только с отдельными местными производителями:

Мы бы с удовольствием с ними работали. Если бы у нас, во-первых, было столько фермеров. А во-вторых, не мы должны их поддерживать, мы посредник между производителем и покупателем. На нас всегда давит покупатель — если он такую продукцию покупает, мы увеличиваем ассортимент. Но зачастую же мы все говорим: «Очень хочется фермерского». А покупать готовы только по цене, как у крупных производителей. А такой цены нет. Я знаю многих, кто начинал заниматься фермерством, но заканчивал эту эпопею, перекрестившись. И те немногочисленные фермеры, которые есть, либо не готовы работать официально, либо выставляют такой ценник, по которому покупатель у нас их продукцию не купит. Но с отдельными представителями мы работаем — по сырам, по молочной продукции, но это очень маленький пул.

Ранее DK.RU рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка», которые он запустил, чтобы реализовывать собственную продукцию. Из-за непонятных правил, применяемых к объектам нестационарной торговли, он был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов:

Минус 75 000 ЕНВД для города. Минус 23 человека с работой. Причины? Устал от борьбы с «выносом» НТО. В этой бизнес-модели нет денег (убытки). Не смог вернуться в «черный рынок». В общем, всем спасибо — на выход. Жаль немного. Если б были понятные и честные правила — могли б жить.

Убытки самого предпринимателя составили порядка 4 млн руб.

Автор: Анна Хлебникова
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