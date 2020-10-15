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Министр Мантуров пообещал пока не закрывать предприятия ритейла и общепита

Министр Мантуров пообещал пока не закрывать предприятия ритейла и общепита
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«В каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение». Власти пока не готовы говорить о закрытии торговых компаний и кафе.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Торговые предприятия и заведения общепита могут продолжать работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора — если в России количество больных коронавирусом не будет резко расти. Как пишет ТАСС, об этом сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который на вопрос, смогут ли эти предприятия работать дальше, ответил «Пока да».

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний, — сказал министр.

Кабмин также отрабатывает с промышленниками алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, при условии. что это не влияет на работу компаний. 

Роспотребнадзор не увидел смысла в закрытии экономики. 70% бизнеса ее не переживет

15 октября в России было зафиксировано 13 754 новых случаев коронавируса, 286 смертей (рекордный показатель), полностью выздоровели 8 392 человека, сообщил оперативный штаб. Среди новых случаев 3942 приходится на Москву, 638 — на Санкт-Петербург, 439 — на Московскую область. Более 200 случаев также в Ростовской, Нижегородской, Воронежской и Свердловской областях, а также Красноярском крае. Всего зафиксировано 1,354 млн заболевших, 23 491 умерших, 1 048 097 выздоровевших. 
 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что, несмотря на рост заболеваемости, пока не видим смысла в приостановке каких-либо предприятий и секторов экономики. Впрочем, по словам бизнес-обмудсмена Бориса Титова, большая часть бизнеса просто не переживет повторного карантина.

Автор: Андрей Пермяков
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