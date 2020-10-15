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«США — это 75-летняя империя в упадке. Капитализм пора менять»

«США — это 75-летняя империя в упадке. Капитализм пора менять»
Иллюстрация: pixabay.com

«Мы слишком много внимания уделяем распределению благ и получению богатств за счет генерирования долгов и печатания денег, и недостаточно — за счет повышения производительности. Доллар может рухнуть».

#ЛАЙФХАКИ

Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, крупнейшего в мире хедж-фонда, благодаря которому он стал миллиардером. Он защищает капитализм как проверенный способ повышения экономического роста и уровня жизни, но призывает изменить его принципы.

В противном случае, прогнозирует он, жизнь в США может стать более сложной: огромные долги, сдерживающие экономический рост, меньше возможностей для простых граждан продвинуться вперед в финансовом отношении, отсутствие доверия к доллару во всем мире. О своем видении ситуации он рассказал MarketWatch. Главное — в материале DK.RU.

— Капитализм порождает большие разрывы в уровне благосостояния, которые создают разрывы в плане возможностей, а это угрожает системе, — объясняет Далио, — системе, которая была и остается ключом к здоровью и успеху американского бизнеса, работников, правительства и инвесторов.

— Есть три проблемы, которые сходятся воедино, поэтому важно видеть их по отдельности и понимать, как все вместе они создают большую проблему.

Существует проблема денежного и кредитного цикла, проблема разрыва в уровне благосостояния и ценностях, а также набирающая силу великая держава. Происходит экономический спад вместе с большим разрывом в благосостоянии и растущей мощью Китая, который бросает вызов Соединенным Штатам.

Это факт, что за последние пару десятилетий конкурентные преимущества Соединенных Штатов ослабли. Например, Соединенные Штаты потеряли много преимуществ в сфере образования по сравнению с другими странами, наша доля в мировом ВВП уменьшилась, разрыв в уровне благосостояния увеличился, что способствовало политической и социальной поляризации.

Но мы не утратили всех наших конкурентных преимуществ. Например, в инновациях и технологиях Соединенные Штаты по-прежнему остаются сильнейшими, но Китай набирает обороты и уже скоро превзойдет Соединенные Штаты. В военном отношении США сильнее, но Китай также стал очень сильным, вероятно, даже сильнее в водах, близких к Китаю, включая Тайвань и другие спорные территории. Финансовое положение для обеих стран непростое, но для США — в еще большей степени. США находятся на поздних стадиях долгового и денежного цикла, мы генерируем много долгов и печатаем много денег. Это проблема. Тем не менее в статусе резервной валюты доллар США по-прежнему доминирует.

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— Если посмотреть на историю, то увидим, что колонии Нидерландов, Британская империя столкнулись с генерированием долга и печатанием денег, сокращением образовательных преимуществ, большим внутренним конфликтом в плане разрыва в уровне благосостояния, большими проблемами со стороны конкурирующих стран. В каждой стране есть стресс-тесты. Если посмотреть на Британскую историю, то развитие соперничающих стран привело к утрате ими своих конкурентных преимуществ. Финансовое положение страны оказалось на ужасном уровне, потому что у них накопилось много долгов.

После Второй мировой войны эти тенденции стали играть против них. Затем произошел инцидент с Суэцким каналом, и они перестали быть мировой державой, а британский фунт больше не является резервной валютой. Такие болезни почти всегда протекают одинаково. Положение Соединенных Штатов в мире, которое было доминирующим почти во всем в начале нового мирового порядка в 1945 году, начало ослабевать, что, несомненно, должно вызывать беспокойство.

Есть жизненный цикл. Вы рождаетесь и умираете. По мере того, как вы становитесь старше, вы можете замечать определенные вещи, которые являются признаками более позднего возраста. Важно уметь видеть жизненный цикл и понимать, что эти признаки непременно будут появляться. Именно об этом я пытаюсь сказать. Соединенные Штаты — это 75-летняя империя, которая демонстрирует признаки упадка. Если вы хотите продлить свою жизнь, есть определенные вещи, которые можно сделать, но обычно это означает делать то, что вы делать вовсе не хотите.

Я бы не сказал, что капитализму пришел конец, поскольку в нем есть проблемы, которые нужно исправить. Как я уже сказал, я не идеолог, я отношусь ко всему конструктивно. Я смотрю на все как на машину, а капитализм — это великолепный способ создания мотивации и инноваций, а также распределения ресурсов для повышения производительности. Все успешные страны находят ему применение. Например, коммунистический Китай выбрал капитализм, который сыграл важную роль в его росте.

Но капитализм также создает большие разрывы в уровне благосостояния, которые приводят к разрыву в возможностях и угрожают системе в том виде, который мы наблюдаем сейчас. Разрыв в благосостоянии дает детям богатых несправедливые преимущества, потому что они получают лучшее образование, что подрывает понятие равных возможностей. 

Мы слишком много внимания уделяем распределению материальных благ и получению богатства за счет генерирования долгов и печатания денег, и недостаточно — за счет повышения производительности. Богатство нельзя создать, генерируя долги и печатая деньги. Мы должны быть продуктивными вместе, поэтому стоит обратить внимание на хорошие инвестиции, которые мы можем сделать вместе, которые имеют общий смысл, например, в образование, и создают равные возможности для продуктивности.

Ранее на DK.RU: «90% населения не отказалось бы вернуться в затхлый уют СССР. Только кто же им даст!»

В течение следующих пяти лет мы можем столкнуться с ситуацией, в которой иностранцы, которые давали деньги Соединенным Штатам в долг, не захотят этого делать, и доллар перестанут использовать для совершения покупок во всем мире так же массово, как сейчас. Мы должны понимать, что тратим больше, чем зарабатываем.

Автор: Александра Клименко
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