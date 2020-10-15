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Проект еще одного спортивного объекта Универсиады прошел госэкспертизу

Проект еще одного спортивного объекта Универсиады прошел госэкспертизу
Иллюстрация: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

Проект Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге получил положительное заключение государственной экспертизы. Показываем, как он будет выглядеть.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Центр художественной и эстетической гимнастики планируют построить в районе Солнечный. Его общая площадь составит 22 938 кв. м и сможет вместить 2 тыс. зрителей.

Центр гимнастики

На арене центра смогут размещаться одновременно три ковра, в разминочном зале — два ковра, а в тренировочном — четыре. Кроме того, предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций. Проект сделала компания «Стройтэкпроект» по заказу «Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Центр гимнастики

Дизайн объекта отвечает современным архитектурным тенденциям. Его образное решение представляет собой целостный фасад с выразительными элементами кровли. Интересно задуман главный вход: он будет выполнен как большой портал пластичной формы. Проект здания соответствует серьезным требованиям, предъявляемым к объектам Универсиады. Особое внимание при проектировании уделено «режиму наследия», чтобы и после проведения Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге он был максимально полезен для горожан, — сообщает «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб. 

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо в Верхней Пышме, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске к означенному сроку будут реконструировать Дворец водных видов спорта.

Автор: Анна Хлебникова
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