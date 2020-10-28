NEBOPLAZA: новый подход к офисной недвижимости Екатеринбурга

Бизнес-центр NEBOPLAZA победил в номинации «Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А» в престижной премии Arendator Awards 2020 и стал еще одним поводом для гордости горожан.

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Что помогло бизнес-центру NEBOPLAZA стать лучшим в России проектом? В нем продемонстрованы новые инженерные разработки, профессиональный подход в управлении проектом, правильная геометрия планировочных решений. Кроме того, здесь отлично сочетаются разумная ценовая политика и идеальная локация. Совокупность этих достоинств была высоко оценена экспертами и ведущим аудиторами международных компаний на премии Arendator Awards 2020. Так, к примеру, Александр Морозов, генеральный директор S.A. Ricci, назвал NEBOPLAZA «современным офисным проектом с точки зрения технологий и дизайна», а Андрес Лильенстольпе, генеральный директор JLL в России и СНГ, высказался о бизнес-центре как о «знаковом городском объекте с удачным расположением». Г-н Лильенстольпе также отметил высокие показатели энергоэффективности здания.

О концепции

Стоит отметить, за последние годы в Екатеринбурге не было введено ни одного нового офисного центра класса А. За это время инженерные технологии и инновационные разработки обновили свои возможности, а девелопер проекта — «СтройИнвест» (входит в группу компаний «СТОРИНГ», прим.ред.) собрал комплексное решение, под стать столичным объектам коммерческой недвижимости. Бизнес-центр NEBOPLAZA построен в соответствии с международными стандартами и оснащен интеллектуальными системами жизнеобеспечения, кроме того, комплекс может похвастаться продуманной инфраструктурой. В основе концепции бизнес-центра комфорт и безопасность, экологичность и грамотный подход к управлению.

На первом этаже NEBOPLAZA размещается зона лобби, ресепшн и ресторан, с 2 по 5 этаж — надземный паркинг, с 6 по 20 этажи — офисные пространства. На 6 и 14 этажах запроектированы открытые террасы для проведения деловых встреч и отдых. На 21 этаже расположен энергоцентр.

Архитекторами проекта выступили бюро «Гордеев Демидов» и «R1». Эксперты спроектировали зеркальный фасад здания таким образом, чтобы в нем эстетично отражалось небо (отсюда и появилось название бизнес-центра, прим.ред.), а панорамное остекление по периметру открывает всем резидентам великолепный вид на деловой центр Екатеринбурга и городские достопримечательности.

NEBOPLAZA проходит сертификацию по международной системе LEED категории GOLD. Данная сертификация гарантирует создание более комфортных условий в помещениях по качеству воздуха, тепловым, акустическим характеристикам и значительное сокращение выбросов парниковых газов. А также гарантирует сохранение природных ресурсов, снижение энергопотребления, комфорт и удобную логистику внутри здания.

Расположение

Бизнес-центр расположен на пересечении улиц Народной Воли и Розы Люксембург. Вблизи NEBOPLAZA находится городская историческая достопримечательность — усадьба Железнова XIX века. Особое внимание в офисном центре уделено благоустройству территории, организации «зелёных зон», наличию малых архитектурных форм и стильному ландшафтному дизайну.

В пешей доступности находятся ключевые объекты инфраструктуры — торгово-развлекательные центры, кафе, банки, отели, парки и скверы. В пяти минутах находится станция метро «Геологическая», а за 20 минут можно добраться до аэропорта «Кольцово».

Технические характеристики.

NEBOPLAZA спроектирован с учетом современных инновационных инженерных технологий. На верхнем этаже расположен энергоцентр, который обеспечит автономность тепло- и холодоснабжения здания. Для минимизации пиковой электрической нагрузки и снижения затрат на кондиционирование воздуха, установили абсорбционные холодильные машины. Чтобы полностью соответствовать стандартам LEED, собственник установил станцию подготовки и очистки питьевой воды для подачи в питьевые фонтанчики на каждом этаже.

Здание оснащено климатической системой SWEGON GOLD — приточно-вытяжной индукционной системой с рекуператором, которая обеспечивает энергоэффективность объекта и снижает уровень потребления энергетических и материальных ресурсов до 35%. Европейская система вентиляции и кондиционирования с трехкратным воздухообменом позволяет управлять параметрами воздуха с помощью приложения на смартфоне и зонально регулировать микроклимат в помещении.

Остекление фасада выполнено эффективной теплоизолирующей фасадной системой Schüco — одним из ведущих мировых производителей фасадных систем, который использует последние инновационные решения. Продукция Schüco отвечает самым высоким стандартам с точки зрения дизайна, комфорта, безопасности и энергоэффективности. Атермальное стекло не пропускает инфракрасное излучение в помещение, что позволяет экономить на подаче холода в помещение в жаркие периоды времени и обладает высокой шумоизоляцией.

За систему диспетчеризации и автоматизации здания отвечает оборудование известных иностранных производителей, таких как Schneider Electric. Система пожарной безопасности ESMI от Schneider Electric интегрирована в общую систему управления зданием и выполнена на базе современного оборудования.

Большое внимание на объекте уделено безопасности: создана единая система управления с круглосуточным диспетчерским пунктом, организовано видеонаблюдение. Здание оборудовано интеллектуальной системой контроля доступа, которая позволяет получить доступ в здание с мобильного устройства, по QR-коду или при помощи отдельного магнитного ключа. Кроме того, бесперебойное электроснабжение обеспечивает работу собственного центра обработки и хранения данных бизнес-центра.

Еще один повод спешить на работу

В NEBOPLAZA созданы все условия для максимально продуктивной и комфортной деятельности: климат-контроль, гибкие планировочные решения, рекреационные и общественно-полезные зоны и панорамотерапия.

Передовые технологии строительства и профессиональный, тщательно продуманный подход к формированию бизнес-среды делают NEBOPLAZA совершенным пространством для организации офиса.