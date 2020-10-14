Штрафы для магазинов, внеплановые каникулы и рост пневмоний. Главное о COVID-19 в регионе

Надзорные ведомства усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых точках Свердловской области. Так, Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области нашел нарушения в магазине «Пятерочка». Проверка была проведена после жалобы одного из покупателей, который рассказал, что кассир выдал ему одноразовую маску для посещения торгового зала, а затем попросил вернуть ее обратно. Посетитель предположил, что маски могли быть использованы повторно. Роспотребнадзор эту догадку не подтвердил, однако нашел другие нарушения в магазине:

Дезинфекция в магазине проводилась просроченным средством, отсутствовал пятидневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии велся не в полном объеме, не всеми сотрудниками обеспечено правильное ношение медицинских масок и отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также суд оштрафовал магазин «Магнит» в Ивделе из-за того, что кассиры неправильно носили маски и не надевали перчатки. Также в магазине не соблюдалась социальная дистанция. В итоге руководству магазина был выписан штраф в размере 200 тыс. руб.

Проверки усилились на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в регионе. Роспотребнадзор сообщает, что в Свердловской области фиксируют устойчивый рост больных пневмонией. За последнюю неделю их стало на 33% больше. Всего заболели 2, 3 тыс. человек, что в 3,3 раза больше показателя среднемноголетних уровней.

Что касается статистики по коронавирусу, то она остается неутешительной на протяжении нескольких дней. Как сообщает JustMedia.ru, за последние сутки в регионе выявили 211 новых случаев заражения. 92 из них — у жителей Екатеринбурга. Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 31 761 случай новой коронавирусной инфекции.

Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 646. Также за последние сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных с COVID-19. Общее число умерших — 665.

Глава департамента образования Константин Шевченко рассказал в интервью Е1, что пока что заболеваемость среди учеников школ и учителей невысока, однако не исключено, что нынешние осенние каникулы могут начаться раньше или продлиться чуть дольше обычного:

В целом по городу мы видим, конечно, увеличение, определенную динамику. Четкие инструкции и рекомендации дает оперативный штаб. Предположений по закрытию школ нет. Досрочные каникулы мы полностью не исключаем, они могут быть, но это зависит от развития ситуации.

Как рассказывал DK.RU, глава Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса, до 26 октября.