На одном из крупнейших заводов Урала неожиданно сменился генеральный директор

Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» (входит в Группу ОМЗ) принял решение сменить генерального директора компании. Как сообщает пресс-служба завода, новым главой предприятия стал Сергей Карачков:

Мы уверены, что успешный опыт управления производственными активами позволит Сергею Михайловичу выполнить ключевые задачи, поставленные перед предприятием: расширить рынки присутствия и номенклатуру выпускаемой продукции, реализовать программу повышения операционной эффективности, а также организовать систему качественного и своевременного исполнения заказов, — прокомментировал назначение генеральный директор ПАО ОМЗ Евгений Кислицын.

На «Уралхиммаше» сообщают, что Сергей Карачков родился в 1973 г. в Новоуральске. Окончил Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ). Работал в ГУП «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК), а до прихода на «Уралхиммаш» возглавлял Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

Новое назначение генерального директора стало несколько неожиданным, поскольку в мае 2020 г. был продлен на год контракт с предыдущим главой Александром Максимовым. Как рассказывал DK.RU, Максимов возглавил завод в 2019 г.

Отметим, «Уралхиммаш» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. Завод был создан в 1942 г. и делает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, для предприятий строительной промышленности.