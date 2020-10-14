Власти выбрали нового куратора Универсиады-2023. Она ответит за культурную программу

Мэрия Екатеринбурга определилась с куратором культурных программ Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Как пишет ЕАН, им станет экс-директор центра культуры «Урал» Татьяна Иргалеева.

Глава екатеринбургского управления культуры Илья Марков в ходе совместного заседания комиссий по культуре и бюджету отметил, что кандидатура уже со всеми согласована:

Через несколько дней Татьяна приступит к исполнению своих новых обязанностей. Это воспитанница системы культуры Екатеринбурга, которую вы все знаете.

Отметим, что Татьяна Иргалеева работала в ЦК «Урал» с 2012 г. и возглавила его в 2019 г. На этом посту она сменила Илью Маркова, который в тот год вступил в должность начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, рассказывал DK.RU.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб.

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо в Верхней Пышме, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске к означенному сроку будут реконструировать Дворец водных видов спорта.