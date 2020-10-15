Мараловые ванны и сканирование ауры. Где в России можно и отдохнуть, и оздоровиться?

Неблагоприятная эпидситуация за границей открыла россиянам возможность лучше узнать родную страну и полюбоваться ее просторами. Так, по данным ВТБ, затраты россиян на поездки внутри страны этим летом превысили 15,5 млрд руб. Пик расходов пришелся на август, когда отдыхающие потратили почти в три раза больше, чем годом ранее. Например, на одно только размещение в гостиницах в августе было потрачено 1,26 млрд. руб. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2019-го года.

Простимулировал спрос на внутренний туризм не только коронавирус, но и госпрограмма туристического кэшбека. За первую неделю после ее объявления туры по стране забронировали порядка 70 тыс. человек, говорят эксперты Ростуризма. Программа предполагает выплату государственной субсидии в виде кэшбэка за туры по России до 15 тысяч рублей.

Самыми популярными направлениями для отдыха россиян в этом году, ожидаемо, стали курорты Краснодарского края. Туда отправились путешественники, истосковавшиеся по морю. Но в этом году игроки туротрасли отмечают всплеск интереса не только к традиционным пляжным российским направлениям. Так, к примеру, практически в два раза вырос турпоток на Алтай.

Алтай называют местом силы, и не случайно. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от суеты, побыть наедине с природой и заняться своим здоровьем. Ритм жизни здесь не такой, как в мегаполисе: нет дедлайнов, переговоров, перекусов в перебежках со встречи на встречу — только спокойствие, внутреннее равновесие и ароматы алтайских трав.

На территории Алтая расположено достаточно много различных курортов и оздоровительных комплексов. Есть и такие зоны отдыха, уезжать из которых не хочется.

Одно из таких мест — эко-курорт «Марьин Остров», расположенный в Чемальском районе. Одна из главных «фишек» этого места — пантолечение. Панты — это молодые неокостеневшие рога маралов. Каждой весной панты начинают стремительно расти — до 2,5 см в сутки — и в этот период их состав уникален. Панты марала содержат 18 из 22 существующих в природе аминокислот. Из рогов марала делается специальный отвар, который и применяется в лечении на эко-курорте «Марьин остров». Надо отметить, что процедуру обрезания рогов маралы переносят легко — это делается специальными инструментами и в специальных хозяйствах, где благородные олени находится под присмотром специалистов.

Светлана Пундель директор Екатеринбургского филиала ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» Все наши программы – для мужчин, для женщин, детей и людей в возрасте 60+ - так или иначе основаны на пантолечении, но каждая из этих программ уникальна. Так, мараловые ванны применяются в «мужских» курсах (они очень полезны для мужского здоровья), но принимать их в возрасте 60+ необходимо очень аккуратно, из-за развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти особенности мы учитываем и предлагаем туристам в возрасте прибегать к орошениям и прочим процедурам с использованием пантового раствора.

Эко-курорт «Марьин остров» (входит в состав холдинга МАЭВ «РОСЭНЕРГО-СОЮЗ», прим.ред.) посещают и семьи, и большие компании друзей, и туристы-одиночки. Каждый гость при заезде получает так называемую «карту здоровья», на которой основывается дальнейшее лечение. Так, к примеру, для детей здесь разработана программа «Здоровый ребенок», которая включает как исцеление физического тела, так и исцеление с помощью энергоинформационного пространства. Для тела — различные виды ванн, физиотерапия, ингаляции, для души — передача знаний о долголетии и развитие высокого ментального уровня ребёнка.

«Подарок роду» — еще одна уникальная программа эко-курорта «Марьин остров». Она состоит из трех разделов и подходит как для мужчин, так и для женщин.

Фото: Медицинский центр эко-курорта «Марьин Остров»

Первый раздел — исцеление с помощью энерго-информационного пространства, раскрытие скрытых сил человека. Второй — работа с телом, которая строится на уникальном природном потенциале нашего курорта. Третий — передача полезных знаний о качественной жизни, наполненной энергией, — продолжает Светлана Пундель.

Уникален «Марьин остров» не только своими программами и минеральными источниками, но и архитектурой. На территории комплекса расположено два корпуса и ресторан. Все корпуса сделаны из кедра, а первый — «Ступени» — врезан в скалу. В отдельных номерах горная порода отчетливо проглядывает.

Второй корпус — «Президентский» — оборудован вместительными номерами-люкс. Их, как правило, выбирают большие компании, — продолжает спикер.

Для тех, кто планирует покинуть территорию эко-курорта и осмотреть его окрестности, подготовлена захватывающая экскурсионная программа: тур на Чемальскую ГРЭС, путешествие по козьим тропам, прогулки на лошадях, рыбалка.

Для путешественников мы организовываем трансфер из аэропорта Горно-Алтайска. У Екатеринбурга с этим городом есть прямое авиасообщение. Надо отметить: сразу по прилету в Горно-Алтайск человек понимает — он на Алтае. Здесь особенный воздух — он как будто пропитан медом. Дорога из аэропорта до нашего курорта занимает примерно 3,5 часа. И это отдельный вид прекрасного: путь лежит по гористой, извилистой дороге, за которой нескучно наблюдать, — продолжает Светлана Пундель.

Фото: ресторан «Звенящий кедр» на территории «Марьина Острова»

Любое путешествие должно быть максимально безопасным — это залог хорошего отдыха. Еще лучше, если на туре удастся сэкономить. Так как «Марьин Остров» — это курорт, входящий в МАЭВ «РОСЭНЕРГО-СОЮЗ», то забронировать путевку на эко-курорт можно с 20% скидкой через офисы НСГ-«РОСЭНЕРГО».