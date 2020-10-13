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В регионе снова заработают обсерваторы для пациентов с легкой формой COVID

Под обсерваторы использовали гостиницы и базы отдыха
Под обсерваторы использовали гостиницы и базы отдыха. Иллюстрация: ugra-news.ru

Места временного размещения позволяют разгрузить койки в стационарах, чтобы помощь могли получить те, кому она более необходима. На сегодня в регионе врачи оценивают состояние 162 больных как тяжелое.

#МЕДИЦИНА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

О том, что в Свердловской области снова откроются обсерваторы для пациентов с легкими формами коронавируса, сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Врачи будут определять, куда везти пациента. Легких больных могут оставить дома, пациентов, которые имеют безусловную динамику выздоровления, отправить в места временного размещения — обсерваторы. Они снова появятся в ряде свердловских городов, хотя не в таком количестве, как было прежде, — заявил Павел Креков и добавил, что такое распределение больных уже доказало свою эффективность.

Как писал DK.RU, в начале пандемии обсерваторы в Свердловской области открывали для людей, прибывших в регион из-за границы. Затем здания отдали для размещения пациентов, которые легко переносили болезнь.

В настоящий момент количество заболевших COVID-19 снова растет. Эта тенденция характерна как для мира в целом, так и для России и Свердловской области в частности. Так, по даным оперштаба, за последние сутки в регионе зафиксировано 208 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 31 550 человек, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных за этот период составляет 23 358 человек, скончался от вируса 661 житель региона.

Автор: Мария Смирнова
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