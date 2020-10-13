До 2025 года на благоустройство Екатеринбурга потратят 24,3 млрд руб.
Большую часть суммы — 19,4 млрд руб. — выделит город. Значительная часть — 4,4 млрд руб. — придет из федерального бюджета. Областная казна даст только 500 млн руб.
Программу улучшения благоустройства Екатеринбурга до 2025 г. презентовала глава профильного комитета Тамара Благодаткова на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и комиссии по экономической политике. За 23,4 млрд руб. планируется строительство и капитальный ремонт улиц и мостов, обустройство парков и скверов. Включены в расходы и работы по реставрации пьедестала и трибуны под памятником Ленину на площади 1905 года. Однако пока они под вопросом.
Мы рассматриваем вопросы согласования проекта, связанного со строительством метрополитена. И этот памятник попадает в зону развития подземной части. На площади 1905 года будет размещена одна из станций. Я не утверждаю, что объект обязательно будет перенесен, просто он попадает в зону строительных работ, — приводит слова Тамары Благодатковой портал 66.RU.
Впрочем, пока реставрация памятника работы включена в смету. Провести ее планируется уже в 2021-2022 гг., работы оцениваются в 8,5 млн руб.
Помимо этого в программе заложены суммы на такие работы:
- капитальный ремонт улицы Малышева — от Московской до Добролюбова и от Горького до Высоцкого — 130,6 млн рублей (2022–2025 годы);
- капитальный ремонт улицы Высоцкого и подъездных путей к Шарташскому лесопарку — 53,5 млн рублей (2021–2025 годы);
- строительство дублера улицы Металлургов — 45 млн рублей (2021 год);
- строительство улицы Рощинской — от Молодогвардейской до Химмашевской — 508,5 млн рублей (2022–2025 годы);
- достройка улицы Карасьевской — 89,4 млн рублей (2021 год);
- ремонт пешеходной зоны улицы Вайнера — 186,3 млн рублей (2021–2025 годы);
- капремонт подземного перехода на Свердлова — Мельковской — 14 млн рублей (2024–2025 годы);
- капремонт подземного перехода у Лестеха — 6 млн рублей (2024–2025 годы);
- реконструкция пешеходного моста к ЦПКиО — 36,2 млн рублей (2021–2023 годы);
- реконструкция моста через Исеть по Малышева — 135,7 млн рублей (2022–2024 годы);
- благоустройство парка на улице Чкалова — 123,2 млн рублей (2024–2025 годы);
- благоустройство сквера на улице Опалихинской — 138,2 млн рублей (2021–2022 годы);
- благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ — 41,5 млн рублей (2021–2023 годы);
- устройство горельефа на Плотинке — 88,5 млн рублей (2021–2024 годы).
Напомним, накануне в Екатеринбурге выбрали победителя конкурса горельефов, работу которого планируется установить в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга. По итогам голосования им стал Константин Грюнберг, автор памятника Георгию Жукову и «Черного тюльпана».