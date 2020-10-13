До 2025 года на благоустройство Екатеринбурга потратят 24,3 млрд руб.

Программу улучшения благоустройства Екатеринбурга до 2025 г. презентовала глава профильного комитета Тамара Благодаткова на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и комиссии по экономической политике. За 23,4 млрд руб. планируется строительство и капитальный ремонт улиц и мостов, обустройство парков и скверов. Включены в расходы и работы по реставрации пьедестала и трибуны под памятником Ленину на площади 1905 года. Однако пока они под вопросом.

Мы рассматриваем вопросы согласования проекта, связанного со строительством метрополитена. И этот памятник попадает в зону развития подземной части. На площади 1905 года будет размещена одна из станций. Я не утверждаю, что объект обязательно будет перенесен, просто он попадает в зону строительных работ, — приводит слова Тамары Благодатковой портал 66.RU.

Впрочем, пока реставрация памятника работы включена в смету. Провести ее планируется уже в 2021-2022 гг., работы оцениваются в 8,5 млн руб.

Помимо этого в программе заложены суммы на такие работы:

капитальный ремонт улицы Малышева — от Московской до Добролюбова и от Горького до Высоцкого — 130,6 млн рублей (2022–2025 годы);

капитальный ремонт улицы Высоцкого и подъездных путей к Шарташскому лесопарку — 53,5 млн рублей (2021–2025 годы);

строительство дублера улицы Металлургов — 45 млн рублей (2021 год);

строительство улицы Рощинской — от Молодогвардейской до Химмашевской — 508,5 млн рублей (2022–2025 годы);

достройка улицы Карасьевской — 89,4 млн рублей (2021 год);

ремонт пешеходной зоны улицы Вайнера — 186,3 млн рублей (2021–2025 годы);

капремонт подземного перехода на Свердлова — Мельковской — 14 млн рублей (2024–2025 годы);

капремонт подземного перехода у Лестеха — 6 млн рублей (2024–2025 годы);

реконструкция пешеходного моста к ЦПКиО — 36,2 млн рублей (2021–2023 годы);

реконструкция моста через Исеть по Малышева — 135,7 млн рублей (2022–2024 годы);

благоустройство парка на улице Чкалова — 123,2 млн рублей (2024–2025 годы);

благоустройство сквера на улице Опалихинской — 138,2 млн рублей (2021–2022 годы);

благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ — 41,5 млн рублей (2021–2023 годы);

устройство горельефа на Плотинке — 88,5 млн рублей (2021–2024 годы).

Напомним, накануне в Екатеринбурге выбрали победителя конкурса горельефов, работу которого планируется установить в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга. По итогам голосования им стал Константин Грюнберг, автор памятника Георгию Жукову и «Черного тюльпана».