В Свердловском фонде поддержки предпринимателей новый руководитель

Решение о смене руководства Свердловского фонда поддержки предпринимателей принял Наблюдательный совет (СОФПП), которым руководит заместитель губернатора Алексей Орлов. По мнению членов совета, Валерий Пиличев обеспечит «свежий взгляд на инструменты господдержки».

Мы ставим перед новым руководством задачи по продолжению цифровизации системы поддержки, введению новых инструментов и проектов. Нынешний руководитель продолжит трансформацию, начатую всей командой ранее, будем работать в новой логике нацпроектов, поэтому потребуется свежий взгляд на традиционные виды поддержки, — приводит слова областного министр инвестиций и развития Виктории Казаковой агентство ЕАН.

Илья Сулла займется созданием и развитием краудинвестинговой платформы «Вдело» и будет содействовать МСП в привлечении финансирования через облигации.

Напомним, Валерий Пиличев работает в фонде с марта 2013 г.: тогда он занял должность заместителя директора СОФПП. До этого, с 2010 по 2013 гг., Пиличев возглавлял бизнес-инкубатор в рамках инновационной инфраструктуры УрФУ, занимался комплексным сопровождением инновационных проектов, организацией инновационных конкурсов, научно-исследовательской и научно-практической работой.

Новый руководитель фонда имеет хорошую профессиональную подготовку. В 2002 г. он окончил химико-технологический факультет УГТУ-УПИ по специальности инженер. Далее поступил в аспирантуру на кафедру менеджмента, защитил кандидатскую работу по специальности «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью». Закончил курсы по трансферу технологий Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Прошел повышение квалификации в Роспатенте по теме «Интеллектуальная собственность и бизнес». Также Пиличев стажировался в зарубежных структурах по поддержке бизнеса — в Финляндии и Израиле. Имеет семь патентов на изобретения, является автором научных статей, которые вошли в монографии и учебные пособия.

В 2018 г. Валерий Пиличев прошел в РАНХиГС профессиональную переподготовку в сфере государственного и муниципального управления.

Как рассказывал DK.RU, под руководством Пиличева в СОФПП создали платформу Business-Data, основанную на технологии обработки больших массивов данных. Комплексный инструмент, аналогов которому нет в других регионах России, был запущен в 2019 г., а в текущих условиях приобрел черты антикризисного: проект позволяет открывать бизнес в наиболее перспективных нишах с минимальными рисками и затратами.

С помощью анализа больших данных (Big Data) о платежных транзакциях по банковским картам в городах выявляется нереализованный спрос. На основании полученных сведений определяются свободные рыночные ниши и подбираются франшизы недостающего в городах бизнеса. Отметим, что этому способствует созданный в структуре фонда магазин франшиз, в котором представлены как региональные, так и федеральные и даже международные бренды. Кроме того, Business-Data позволяет вести поиск предпринимателей, которые готовы развивать новые бизнес-проекты, для них формируется предодобренное предложение.