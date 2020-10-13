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На Урале снова коррупционный скандал среди силовиков. В Нижнем Тагиле задержан глава ГИБДД

На Урале снова коррупционный скандал среди силовиков. В Нижнем Тагиле задержан глава ГИБДД
Иллюстрация: pixabay.com

Полковника Анатолия Чернова, начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу, утром 13 октября задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

#СИЛОВИКИ#КОРРУПЦИЯ#НОВОСТИ

Задержание произошло прямо в кабинете сотрудника правоохранительных органов, пишет Znak.com. По данным издания, Чернову приписываются несколько эпизодов, нарушающих ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Один из них связан с ДТП, в котором участвовал сын высокопоставленного чиновника Нижнего Тагила.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтверждает задержание и проверку в отношении Чернова.

Наши партнеры по силовому блоку любопытства ради в гости обычно не приходят. Если они неожиданно нагрянули, значит, на то есть определенные основания и, как правило, веские, — заявил Горелых.

По его словам, проведение служебной проверки назначил начальник нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров.

Отметим, нынешнее задержание — далеко не первое в силовых структурах Свердловской области. В сентябре под арест отправился экс-глава УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов: ему предъявили обвинение по ч. 6 с.т 290 УК РФ («Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий»). Также DK.RU сообщал о задержании высокопоставленного следователя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки. А в августе 2019 г. мы рассказывали о задержании иснпектора ГИБДД МРЭО МВД России по Свердловской области: по версии следствия он совместно с директором одной из автошкол организовал торговлю водительскими удостоверениями.

Автор: Мария Смирнова
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