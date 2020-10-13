Да, это возможно. Как изменить себя к лучшему, не сломав психику и оставшись счастливым

Писатель и психолог Лео Бабаута уверен, что любой человек может измениться. Пусть и не мгновенно. Вот что он пишет:

— Одно из самых мощных изменений в моей жизни — это изменение личности.

И хотя никогда это не происходило в одночасье, я успешно проделывал это во многих областях:

Я превратился из курильщика в некурящего — и как только я это сделал, сразу перестал думать о курении как о чем-то, чем можно заняться, когда испытываешь стресс.

Я прошел путь от мясоеда к вегетарианцу (а затем к вегану). Мясо исключено из моего меню, так что мне даже в голову не приходит его есть.

Я считал себя марафонцем. Потом — человеком, который регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Это означало, что не было никаких сомнений в том, что я буду продолжать тренироваться, даже если ненадолго выпаду из графика по каким-то причинам.

Я стал человеком, занимающимся медитацией. Это означает, что, даже перестав ненадолго медитировать, я всегда к этому возвращаюсь.

Я стал писателем. Конечно, до этого изменения я писал, но не ежедневно.

Я стал минималистом. Целенаправленное изменение личности позволило мне освободиться от беспорядка и наслаждаться жизнью с меньшим количеством вещей.

Это гораздо серьезнее, чем думает большинство людей, и это выполнимо.

Читайте также: Мы больше не умеем отдыхать. Поэтому так плохо себя чувствуем и отвратительно работаем

Неявные преимущества изменения личности

Чтобы изменить то, как вы себя воспринимаете, потребуется немного поработать. Но если вы сможете это сделать, то, вероятно, заметите преимущества, которые не очевидны для большинства людей. Как это сделать?

К сожалению, это не так просто, как щелкнуть выключателем — и вуаля, вы новый человек! Однако это абсолютно выполнимо.

Есть миллионы разных способов, но вот некоторые моменты, которые я считаю важными:

— Делайте это осознанно. Мы можем изменить свою личность, делая это ненамеренно… но я обнаружил, что лучше получается, если делать это осознанно. Случайно измениться — все равно что слепо наткнуться на что-то удивительное. Если вы будете блуждать достаточно долго, это, вероятно, произойдет, но я бы не стал на это рассчитывать. Вместо этого примите сознательное решение изменить свою личность в этой области.

— Подумайте, кем вы хотите быть. Вы хотите быть человеком, который пишет каждое утро? Человеком, который ест только растительную пищу? Тем, кто покупает очень мало? Запишите это: «Я человек, который медитирует по утрам».

— Сознательно начинайте предпринимать действия. Сделайте визуальные напоминания, включите напоминания в смартфоне — все, чтобы начать делать то, что вы бы делали, если бы были этим новым человеком. Если вы бегун, бегайте.

— Будьте новым человеком. Совершать действия — это одно, но можно действовать по-новому и не ощущать себя таковым. Вместо этого ведите себя так, как будто вы уже стали этим человеком. Представьте себя бегуном, веганом или тем, кто рано просыпается. Почувствуйте это в глубине себя. Станьте этим человеком.

— Поощряйте себя, чтобы подкреплять это чувство. Каждый день выделяйте минутку, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что вы сделали. И цените это в себе. Замечайте, что вы уже меняетесь. «Да, это происходит, я молодец!». Иногда мы больше обращаем внимание на препятствия, а не на то, чего достигли.

Когда вы наткнетесь на препятствие, подумайте, что сделал бы «новый человек». Заметьте, я сказал «когда вы наткнетесь», а не «если». Даже дзен-наставник иногда пропускает день медитации. Такова жизнь. Мы не всегда делаем что-то «идеально»… но мастер не сдастся, пропустив день медитации, а просто сделает ее на следующий день. Бегун вернется к бегу даже после недели перерывов (из-за посетителей, болезни, путешествий, травм и т. д.). Не думайте о препятствиях как о доказательстве того, что вы не бегун; подходите к ним так, как будто вы уже точно бегун.

Важно отметить, что у создания новой личности — нового восприятия себя — тоже есть подводные камни. Один из главных рисков — вы можете создать слишком фиксированное, жесткое представление о себе.

Например, если вы решили стать человеком, который рано встает, вы можете просто вообще перестать ложиться поздно. И если в семье намечаются посиделки допоздна, вы просто отказываетесь — не потому, что это повлияет на что-то важное, а из-за жесткого взгляда на себя.

Ранее на DK.RU: Нам нужно 10 000 часов, чтобы стать лучшими. Но есть ли в этом смысл?

Не нужно, чтобы ваше представление о себе ограничивало вас. Некоторые ограничения полезны, если они выбраны сознательно (например, решение не есть мяса означает, что я не причиняю вреда животным). Другие ограничения могут оказаться бесполезными, если они не позволяют нам делать то, что было бы полезно в той или иной ситуации.

Поэтому, хотя смена личности может быть полезной, я призываю вас не быть слишком жесткими. Воспринимайте свою личность как нечто гибкое, что можно сознательно изменить при необходимости.