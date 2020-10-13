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Удаленка стоит дешевле, и точка. Ведущие корпорации Кремниевой долины режут зарплаты

Удаленка стоит дешевле, и точка. Ведущие корпорации Кремниевой долины режут зарплаты
Иллюстрация: pixabay.com

По мнению IT-гигантов, если сотрудник на удаленке уезжает из Сан-Франциско в город поменьше, он должен и получать меньше. Оклады сокращают 15% и более, работники и специалисты по HR не согласны.

#НОВОСТИ

Кремниевая долина начала резать зарплаты сотрудников. Это касается тех, кто будет работать удаленно, пишет The Wall Street Journal.

Зарплаты могут снизиться на 15% и более, что объясняется переездом работников из Кремниевой долины в регионы, где стоимость жизни ниже. В компаниях, которые готовы урезать доходы сотрудников, поясняют, что это нормальная практика для многих организаций, в том числе государственных, ведь решение о повышении или снижении зарплаты связаны, в том числе, со стоимостью жилья.

Известно, что компании из Кремниевой долины в течение многих лет привлекали работников, предлагая им самые выгодные на рынке условия. Применяемый теперь географический подход может оттолкнуть сотрудников.

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Кто урежет зарплаты?

В мае Facebook Inc. заявила, что большинство работников в ближайшее десятилетие будут переведены на удаленную работу. Такая смена формата работы повлияет и на зарплаты.

Microsoft Corp. в начале октября заявила, что некоторым сотрудникам разрешат постоянно работать удаленно, при этом размер премии и зарплаты будет определять место проживания работника.

Разработчик платежных систем Stripe Inc. предложил работникам единовременную выплату в $20 тыс. в том случае, если люди решат переехать из Сан-Франциско, Нью-Йорка и Сиэтла. Однако их регулярные зарплаты при этом могут быть сокращены на 10%.

Сотрудники VMware Inc., специализирующейся на облачных сервисах, в случае переезда из Сан-Франциско в Денвер могут потерять 18% зарплаты.

Разработчик программного обеспечения GitLab Inc. давно регулирует размер зарплаты работника от места его проживания. На сайте компании даже есть сервис, который может рассчитать зарплату человека в том или ином городе. Сотрудничество с удаленными работниками в компании практикуют давно.

Консультанты по вопросам найма, комментируя данную тенденцию, говорят, что вряд ли зарплата должна определяться тем, в каком регионе живет человек. Ведь удаленная работа становится всеобщей и долгосрочной практикой. Эксперты уже выступили против того, чтобы платить меньше людям, живущих в «более дешевых» регионах.

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Консалтинговая фирма Sequoia в октябре провела опрос 240 американских технологических компаний, который показал, что 33% из них не выработали политику в отношении сотрудников, которые работают удаленно, 22% меняют систему оплату труда, в то время как 20% работодателей не собираются делать этого. Платформа Blind в октябре провела опрос, который показал, что 44% работников готовы к сокращению зарплаты в случае переезда, не согласны на такие условия 48% опрошенных.

В целом, пишет WSJ, пока рано делать выводы о том, сколько людей покинуло Сан-Франциско и как это отразилось на зарплатах людей.

Автор: Александра Клименко
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