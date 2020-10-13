В США задержан бизнесмен, которого в РФ считают организатором финансовой пирамиды

В США задержан российский предприниматель Герман Лиллевяли, основатель брендов «Довгань» и «Красная линия», пишет РБК со ссылкой на источники. В России МВД считает его организатором финансовой пирамиды, причинившей вкладчикам до 9 млрд руб. ущерба: средства собирали у состоятельных клиентов под предлогом инвестиций в акции надежных зарубежных компаний.

Г-н Лиллевяли находится в иммиграционной тюрьме уже более месяца, сказал изданию представитель группы инвесторов, которые судятся с бизнесменом. Он въехал в США в начале 2020 г. по эстонскому паспорту без визы и мог остаться в стране на 90 дней. В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов к Герману Лиллевяли — бизнесмен должен выплатить им более $32 млн. Через несколько месяцев его задержали иммиграционные власти: Лиллевяли остается под арестом, так как его разыскивает Интерпол по запросу России. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи бизнесмена.

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Герман Лиллевяли наиболее известен как основатель компании «Ликомп холдинг», которая развивался бренды водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». С 2013 г. он Лиллевяли контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, который в том числе консультировал частных лиц по вопросу инвестиций.

В 2018 г. ряд инвесторов, доверивших средства Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида на общую сумму более $10,7 млн, а в июне 2020 г. суд увеличил сумму претензий по требованию истцов в три раза.

Инвесторы считали, что бизнесмен и его окружение учредили более 30 компаний, обещая безопасную инвестиционную стратегию, включая покупку акций Apple, Nike, General Electric, Citigroup и других компаний. Инвестиции должны были вернуть по первому требованию, тогда как в реальности долги перед старыми инвесторами возвращали за счет новых, деньги вкладчиков использовали для личного обогащения, существенная доля средств либо вообще не инвестировалась в публичные компании, как утверждалось в отчетах, либо вкладывалась от лица ответчиков, без учета интереса вкладчиков, говорится в иске.

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В России делом Германа Лиллевяли занимается УВД по Северо-Западному округу Москвы: в мае 2020 г. бизнесмена объявили в международный розыск, а затем заочно арестовали. По версии следствия, Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду. Он привлекал в том числе средства режиссера Никиты Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, топ-менеджеров «Русала» — всего 200 потерпевших, писал «Коммерсантъ». В деле говорится о 160 фактах мошенничества, всего Лиллевяли обвиняют в хищении инвестиций на сумму более $150 млн или 9 млрд руб., говорит адвокат Сергей Ахундзянов, представляющий интересы одного из обвиняемых менеджеров GL Financial Group.