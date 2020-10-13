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«Это провокация». Депутата гордумы обвинили в прослушке, он обратился в СКР

Алексей Вихарев
Алексей Вихарев. Автор фото: Яромир Романов. Иллюстрация: Znak.com

Алексей Вихарев, депутат думы Екатеринбурга, потребовал от следственного комитета Свердловской области найти заказчиков компрометирующей его информации, связанной с организацией прослушки депутатов.

#ВЛАСТЬ#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

О том, что группа лиц нелегально следила за несколькими членами екатеринбургской думы, стало известно накануне. Вечером 12 октября в Екатеринбурге задержали пять человек, которых подозревают в прослушке.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что подозреваемые организовали прослушивание телефонных разговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова. По данным портала 66.RU, также прослушка велась за владельцем компании «Мотив» Виталием Кочетковым. Портал также сообщил, что преступники следили за указанными людьми с помощью наблюдателей, GPS-трекеров и даже производили съемку их приусадебных участков беспилотниками.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Издание Znak.com, ссылаясь на свои источники, писало, что, по одной из версий, которую сейчас рассматривают следователи, заказчиком прослушки мог быть депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Однако сам депутат это отрицает и уже обратился в следственные органы с соответствующим заявлением.

В СМИ распространяется информация компрометирующего характера. Данная информация является недействительной, носит исключительно провокационный характер и политическую подоплеку и преследует цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Свердловской области, — написал Вихарев. И добавил, что готов оказывать следствию любую поддержку, чтобы установить личность заказчиков.

Отметим, скандал с прослушкой известных лиц в Екатеринбурге разгорается не впервые. Так, Евгений Ройзман, еще будучи главой фонда «Город без наркотиков», обращался к генеральному прокурору Юрию Чайке с письмом о том, что сотрудники свердловского ГУ МВД устроили прослушку его телефонов, писал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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