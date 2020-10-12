«Мне не стыдно». Автор горельефа, что установят в центре Екатеринбурга, ответил хейтерам

В Музее архитектуры и дизайна выбрали победителя конкурса на проект горельефа в Историческом сквере к 300-летию Екатеринбурга. Как написала на своей странице в соцсети Facebook директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова, конкурсная комиссия рассмотрела работы Константина Грюнберга, Бориса Рыжкова и Юрия Крылова. По итогам голосования победителем стал Константин Грюнберг, автор памятника Георгию Жукову и «Черного тюльпана».

Так выглядит работа победителя

В результате под постом Елены Штубовой разгорелась дисскусия – горожане посчитали, что в работе отражена только военная тема и назвали ее «пародией на величие и славу индустриального Свердловска».

Второе место с отрывом в один балл заняла эта работа:

Еще один участник конкурса:

Автор работы Константин Грюнберг в интервью ЕАН рассказал, что указал на горельефе те заводы, на которых работали его родители и он сам:

Я коренной уралец, я родился на Уралмаше. Конечно, УЗТМ для меня номер один! Белая башня для меня — архитектурное произведение номер один. В военное время все упиралось только в Уралмаш. И что, завод имени Калинина недостоин быть на горельефе? Они сбили Пауэрса. Трубомоторный завод, который изготавливал двигатели для самолета, недостоин?

Также автор пояснил, что надпись U2 означает самолет-разведчик Фрэнсиса Пауэрса, сбитый время полета над Свердловском в 1960 г.:

Да, я поставил крест своей рукой. Это крест на могиле Пауэрса. Самолет, который летел к нам со шпионскими целями. Да, я похоронил его под обломками самолета!

Константин Грюнберг сказал, что не планирует подстраиваться под чей-то вкус:

Сейчас мне предстоит работа года на два-три. К юбилею города будет готово. Потом отолью, знаете, какие работы? И Бажова, и первооткрывателя золотых россыпей Брусницына, и строителей Белой башни. Я ответственный человек. Когда прохожу мимо своих монументов, мне не стыдно. Когда я делал памятник царской семье, мне ночью звонили, спрашивали: «Ты еще там не повесился?» Хотели выбить меня из колеи. Но меня из колеи не выбьешь. У меня снаряды смазаны: и «на Рейх», и «на Нюрнберг», и так далее.

Горельеф планируют разместить у плотины Исети, по правую сторону от стока воды, чтобы дополнить уже существующий. Он установлен в 1960-е гг. и называется «Былинный Урал».