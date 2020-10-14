«Развиваем ИННОПРОМ, проводим громкие фесты, строим музеи, а про кино забыли»

Уральский сценарист и продюсер, глава кинокомпании «Гермес Фильм» Максим Артемьев и владелец екатеринбургской продакшн-студии MMStudio production Артур Мукминов запускают в Москве совместный проект по производству полнометражного художественного фильма «Игра судеб. Каталы» для международного кинопроката, а также открыли филиал продюсерского центра. Компания займется привлечением инвестиций для производства кино на Урале, в том числе в Свердловской области и Екатеринбурге.

Предприниматели рассказали DK.RU, в какой ситуации находится уральское кинопроизводство, актуален ли сегодня продакт-плейсмент в фильмах и какой поддержки индустрия ждет от бизнеса и региональной власти.

Максим Артемьев, «Гермес Фильм»:

— Екатеринбург и Урал — это бренды, которые должны быть известны всему миру. Такие мощные амбиции у нас сложились давно. Как известно, любой бренд нужно продвигать, и эта тема активно обсуждается на протяжении как минимум последних 10 лет. К счастью, помимо богатого исторического наследия Средний Урал много чем знаменит: здесь «Коляда-Театр» и ИННОПРОМ, Ural Music Night и заявка на проведение World Expo 2020, «Стенограффия» и Ельцин Центр, конструктивизм и многое другое.

А где среди перечисленного местный кинематограф? Почему такое мощное средство продвижения, как кино, не работает на бренд региона?

Сначала нужно разобраться с тем, в каком положении сегодня находится уральское кино. Положение это трудное, но не кризисное, как многие считают. Здесь есть, кому снимать. Есть Свердловская киностудия. Есть режиссеры и продюсеры-энтузиасты, готовые создавать сильные, востребованные, актуальные картины. Например, сейчас у нас в проектной подготовке находится полнометражный художественный фильм по моему сценарию «Игра судеб. Каталы» о мошенниках в мире бильярда, и телевизионный комедийный сериал про блогеров, действие которого развернется в Екатеринбурге. Кроме того, идет работа над сценарием к фильму «МотоГен» — драме об уральском гонщике, покорившем мировой мотоспорт.

В 2019 г. моя кинокомпания «Гермес Фильм» и продакшн-студия MMStudio production объединили усилия, чтобы не просто снимать качественное уральское кино, но вывести его как минимум на федеральный уровень. Наше знакомство состоялось на одном из инклюзивных показов нашего фильма «Бойцовая воля» в Екатеринбурге, куда Артур пришел в компании приглашенного нами гостя — самого титулованного кикбоксера России, екатеринбуржца Зураба Фарояна (я рассматривал Зураба на эпизодическую роль одного из наших фильмов).

Мы хотим запускать снятые на Урале фильмы в российский, а в перспективе и мировой кинопрокат. Ничего невозможного тут нет.

Нужно добиться хорошего уровня производства фильмов, участия в них российских кинозвезд, 100% проката в регионе. А затем предлагать такие фильмы уже российскому кинематографу — это позволило бы местным киностудиям претендовать на поддержку Фонда кино или федеральные субсидии, а также контракты с крупными рекламодателями. Что, в свою очередь откроет путь к международному прокату.

Однако уральское кино существует, можно сказать, на чистом энтузиазме создателей, при практически полном отсутствии инвестиций и системной поддержки со стороны региональной власти и бизнеса. Может быть, кого-то удивит факт, что даже наша Свердловская киностудия выживает точно так же уже более 20 лет!

Артур Мукминов, MMStudio production:

— Что касается бизнеса, к региональному кино он относится довольно холодно. Думаю, потому, что слабо верит в его коммерческий потенциал. Такое отношение сложилось уже давно, а в этом году интерес предпринимателей к вложениям в кинобизнес еще сильнее охладил коронавирус. На встречах и переговорах я часто слышу два тезиса:

А) Продакт-плейсмент как рекламный и маркетинговый инструмент не работает.

Б) Сейчас в моде дорогие блокбастеры, а у регионального кино нет широкой аудитории;

Конечно, все это мифы. Продакт-плейсмент (качественно вписанный в сценарий и отдельные сцены) в кино сейчас не просто работает, но и является одним из самых востребованных направлений продвижения. Люди устали от прямой и навязчивой рекламы, особенно в интернете, который этой рекламой просто захламлен. Ее фильтруют всеми возможными способами. А вот информацию о компании, продукте или услуге в рамках продакт-плейсмента целевая аудитория пропустить не может, если идет на фильм или смотрит его в онлайн-кинотеатре. К тому же продакт-плейсмент вовсе не сводится, как полагают многие, к сокам и чипсам, взятым крупным планом. Это гибкий инструмент: одни компании хотят рекламировать услуги, другие — укрепить репутацию, третьи — подчеркнуть статус и т.д.

Сегодня в кинопроекты можно внедрять любые бизнес-интеграции, продюсеры и сценаристы готовы работать с малыми, средними и крупными компаниями, вместе с ними разрабатывать идеи продвижения.

Максим Артемьев:

— Про востребованность регионального кино у зрителей могу рассказать, исходя из собственного опыта кинопроизводства. В 2018 г. кинокомпания «Гермес Фильм» выпустила ленту «Бойцовая воля» — про известного боксера, получившего инвалидность из-за ножевого ранения. Это социальное, мотивационное кино, которое мы изначально планировали показывать в школах, колледжах, институтах. Никаких сторонних инвестиций и бюджета на старте не было.

Но мы начали снимать, и колесо завертелось: сначала один мой друг узнал о проекте и выделил небольшие средства, затем другой, третий. Возникло сарафанное радио, о будущем фильме узнали руководители нескольких небольших местных компаний. Почувствовав их интерес, мы начали искать варианты участия бизнеса в проекте и внедрять в сценарий имиджевую рекламу (то есть заниматься продакт-плейсментом), изучать особенности маркетинга и рекламы в кино. Бизнес принес нам дополнительные инвестиции. Конечно, на производство фильма этих денег не хватало, но помогали не только деньгами: кто-то дал вещи для реквизита, кто-то обеспечил доступ к нужной по сценарию локации и т.п. Узнав про проект, к нему безвозмездно присоединились уральские звезды шоу-бизнеса. Главную роль, например, исполнил екатеринбургский блогер и шоумен Андрей Али. Снимали в Екатеринбурге.

Фильм, таким образом, получился, и мне удалось запустить его в региональный кинопрокат. В начала 2019 г. «Бойцовую волю» в кинотеатрах посмотрели жители 15 городов Свердловской области. Затем мы стали продвигать картину на различные кинопремии и фестивали, и в конце прошлого года она стала лауреатом всероссийской премии «На благо мира» — это была наша первая золотая статуэтка.

Зимой 2020 г. я запустил показ «Бойцовой воли» в нескольких онлайн-кинотеатрах, где лента всего за пару месяцев набрала в совокупности около двух миллионов просмотров. Сейчас мы ведем переговоры с крупными дистрибьютерами относительно аренды прав показа фильма на российском ТВ, продвигаем его в страны СНГ и Восточной Европы.



Актеры фильма «Бойцовая воля», который был снят без всяких сторонних инвестиций

Артур Мукминов:

— Причину, по которой власти Свердловской области не горят желанием поддерживать региональных кинопроизводителей, установить довольно трудно. Может быть, они находятся во власти тех же мифов, либо просто не считают это важной задачей. Видимо, с их точки зрения регион важнее продвигать с помощью условного ИННОПРОМа, а кино — ну, как-нибудь проживет. В конце концов, есть Свердловская киностудия, которая что-то снимает — и достаточно.

А ведь у всех перед глазами пример Якутии, где региональное кино снимается очень активно (около 40 проектов в год), в том числе и на бюджетные средства. Только в этом году власти Якутии выделили на кино 80 млн руб. Сумма не гигантская в масштабах целого региона, но все равно существенная.

В Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Ульяновской, Новгородской, Калининградской областях, Карелии и ряде других регионов с 2017 г. замечательно действует система рибейтов: регион компенсирует часть затрат кинопроизводителей на их проекты, если они снимаются на его территории. В Свердловской области этого нет.

Максим Артемьев:

— На самом деле, можно просто перенести к нам опыт других регионов. Одновременно с работой в Москве мы продолжаем налаживать диалог с властями Свердловской области. В частности, направили губернатору Евгению Куйвашеву свои предложения о мерах, которые могли бы поддержать региональное кинопроизводство:

1. Ввести систему рибейтов

2. Разработать программы по субсидированию регионального кинопроизводства из бюджета.

3. На законодательном уровне обязать местные кинотеатры брать в прокат ленты местных режиссеров, что способствовало бы частичной окупаемости производства фильмов. Подобный закон, например, действует в Республике Саха.

Дело в том, что для меня, моей команды и партнеров региональное кино — это не только бизнес. Иначе я мог бы просто снимать в регионе, где проще с инвестициями. Я встречался с представителями бизнеса и власти Самарской и Ульяновской областей, республики Мордовия и других; с их стороны был большой интерес к проектам киностудии, они могли бы предоставить средства. Вот только и снимать пришлось бы прямо там, таково было главное условие потенциальных инвесторов. Это и логично, ведь они заинтересованы в продвижении своего бизнеса и своих территорий.

А моя цель — развитие уральского кинематографа. Я хочу снимать здесь, хочу демонстрировать в кино Екатеринбург и другие наши города. Хочу, чтобы кино создавало новые рабочие места, привлекало сюда туристов.

Наш проект в Москве — он, можно сказать, даже не о кино, а о продвижении Урала в целом. Мы встречаемся с крупными инвесторами и медиаперсонами и рассказываем, какой у региона потенциал в плане развития культуры и кино, чем он интересен, что здесь можно сделать, какая аудитория. Презентуем, в частности, продукцию уральских рестораторов, собранную еще одним нашим партнером — Уральским ресурсным центром — в единый подарочный бренд Екатеринбурга «Урал Шкатулка». Важно то, что все собранные средства мы направим сюда, чтобы снимать именно здесь. Будем так работать постоянно — по крайней мере, до тех пор, пока не сможем привлекать достаточные инвестиции от власти или бизнеса на местном уровне.