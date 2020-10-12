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Квартиры-трубы и подводные рестораны: о чем расскажут звезды мировой архитектуры на 100+

Гил Пеньялоса
Гил Пеньялоса. Иллюстрация: 100+ TechnoBuild

VII Международный форум 100+ TechnoBuild пройдет с 20 по 22 октября в совмещенном (офлайн и онлайн) формате. Выступления иностранных участников будут дистанционными в режиме реального времени.

Трансляции лекций пройдут в павильоне №1 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Послушать звездных спикеров могут все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Отметим, согласно требованиям Роспотребнадзора, в помещениях сможет находиться ограниченное количество слушателей. Зарегистрироваться можно на сайте 100+.

Откроет лекционную программу Ма Яньсун (Пекин, Китай) — один из 20 самых влиятельных архитекторов мира (2008 год, рейтинг журнала ICON), а также основатель титулованного китайского бюро MAD Architects. Его здания выглядят как декорации к фильмам про будущее, а проект «Пекин 2050» (вариант перестройки площади Тяньанмэнь) в свое время так шокировал журналистов, что они боялись это печатать.

Еще одним спикером из Китая станет архитектор, инженер и основатель фирмы James Law Cybertecture Джеймс Лоу. Он спроектировал новый вид доступного жилья — в водопроводных трубах. Одна труба — одна квартира, при желании их можно объединять в дома и размещать в местах, неприспособленных для обычных жилых зданий — например, под мостами. Проект получил название OPod Concrete Tube Housing.

Европейскую архитектурную школу представит Мартин Гран из Норвегии, партнер архитектурного бюро Snøhetta и управляющий директор проектного подразделения бюро Snøhetta Design. Мировую известность бюро получило, когда его создатели были еще студентами — благодаря проекту Александрийской библиотеки в Египте. Сейчас компания специализируется на создании комфортных общественных пространств. Ей принадлежат проект первого в Европе полностью подводного ресторана Under и офисного центра, который производит вдвое больше энергии, чем потребляет (Powerhouse Brattørkaia).

О том, как развивать зеленые пространства, расскажет Гил Пеньялоса (Канада), вошедший в этом году в список 100 самых влиятельных урбанистов Planetizen. Впервые его имя стало известным в конце 1990-х, когда он возглавил проект по созданию и развитию более чем 200 парков в столице Колумбии. Сейчас Гил консультирует руководителей и сообщества по всему миру, помогая им создавать успешные города и здоровые сообщества для всех.

Английский писатель и урбанист Лео Холлис, автор книг по истории, урбанизму и будущему городов проведет лекцию «Жизнь после пандемии: будущее социального города». Его книга «Города вам на пользу: гений мегаполиса», изданная в Великобритании, США и России, стала международным бестселлером.

Завершит блок онлайн-выступлений профессор Токийского городского университета, основатель Tezuka Architects Такахару Тезука (Япония). Многие из его работ получили международные награды. Например, детский сад Fuji в Токио. Это круглое здание, в котором нет ни столов, ни стульев, а его крыша стала для детей «бесконечной» игровой площадкой.

Полное расписание деловой программы 100+ — на официальном сайте 100+ TechnoBuild. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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