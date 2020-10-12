Парламент ЯНАО объявляет фотоконкурс «Ямал — мой национальный проект»

В честь юбилея парламент округа объявил фотоконкурс «Ямал — мой национальный проект». Главными целями и задачами конкурса парламентарии называют повышение интереса и активное участие населения в национальных проектах на территории округа.

Победители будут выбраны в нескольких номинациях: «Социальная активность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы».

Работы в категории «Социальная активность» должны показывать различные общественные инициативы, а также деятельность добровольцев, осуществляющих поддержку граждан.

В номинации «Экологический туризм» участвуют работы, снятые в жанрах «репортаж» и «пейзаж». Они должны раскрывать самобытность народов Севера, развитие туристских маршрутов, достопримечательности.

«Молодые профессионалы» — это номинация, в которой представлены работы репортажного и портретного жанров, рассказывающие о профессиях северян, их характере, об участниках чемпионата «Ворлдскиллс» и национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Фотографии на конкурс принимаются с 01 октября по 15 ноября 2020 года. Обязательное условие — они должны быть созданы в 2015 – 2020 годах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Победители конкурса получат денежные призы, всем участникам вручат дипломы Законодательного Собрания автономного округа.

Более подробно о правилах фотоконкурса — на сайте окружного парламента в разделе «Творческие конкурсы».