«Я был сыт по горло и просто исчез». Как работает служба по исчезновению людей в Японии

В каждой стране есть люди, которые однажды решают бросить все: работу, дом, семью, всю прошлую жизнь. И только в Японии есть компании, которые помогают людям стать теми, кто «в воду канул», пишет ВВС.

В Японии людей, которые бросают все, чтобы где-то начать жизнь с чистого листа, называют дзухацу. По-японски это — необъяснимое исчезновение, улетучивание. К людям, которые умышленно исчезают без следа, долгие годы, порой десятилетия скрывая свое местонахождение, оно тоже подходит.

Я был сыт по горло своими отношениями с людьми. Я просто взял маленький чемоданчик и исчез, — вспоминает 42-летний мужчина, попросивший его назвать Сугимото. — В общем, я сбежал.

В родном городе все его знали, там он должен был стать главой семейного бизнеса. Но он однажды просто уехал, не сказав никому, куда направляется.

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Конечно, мотивы для исчезновения бывают разные - от неудачных браков до крупных долгов. Но независимо от причины, эти люди часто обращаются к компаниям, которые помогают осуществить задуманное.

Такие операции называют «услугами по ночным переездам», намекая на их тайный характер.

«В обычной жизни причиной переезда бывает нечто позитивное — поступление в университет, новая работа или вступление в брак. Но есть и печальные переезды — например, когда вас выгоняют из университета, вы теряете работу или пытаетесь избавиться от преследующего вас человека», — рассказывает Се Хатори, основавший компанию по «ночным переездам» еще в 1990-х, когда в Японии случился серьезный экономический кризис.

Сначала Хатори думал, что люди будут бежать только из-за финансового краха, но вскоре выяснилось, что есть и другие, социальные, причины.

Мы занимались тем, что поддерживали людей, решивших начать новую жизнь, — говорит он.

Социолог Хироки Накамори более 10 лет изучает феномен дзухацу. Процент разводов в Японии всегда был и остается довольно низким, и некоторые считают, что, чем начинать долгую процедуру бракоразводного процесса, проще просто взять и бросить супруга (супругу), покинув дом в неизвестном направлении.

«В Японии проще исчезнуть», — поясняет Накамори.

В стране право на личную жизнь строго защищено, человек может снять в банкомате любую сумму, этого никто не заметит. Члены семьи не будут иметь доступа к видеозаписям камер наблюдения, на которых их отец или муж запечатлен убегающим.

«Полиция не станет вмешиваться в такие дела, если только не замешано чего-то другого — криминала или аварии. Все, что может сделать семья исчезнувшего, — это нанять за большие деньги частного детектива. Или просто ждать. Это все».

Но тем, кого любимый человек бросил подобным образом, вынужденные поиски могут доставлять невыносимую боль.

Я была потрясена, — рассказывает попросившая об анонимности женщина, чей 22-летний сын исчез и с тех пор не выходит на связь. — Он дважды терял работу. Наверное, из-за этого будущее представлялось ему тоскливым.

По ее словам, в полиции сказали, что могли бы вмешаться, только если бы речь шла о подозрении на самоубийство. Но поскольку предсмертной записки не было, они ничем не могут помочь.

«Я понимаю, что бывают те, кто преследует других людей — они могут использовать информацию во вред. И тогда этот закон о защите частной жизни — правильный. Но как можно одинаково относиться к преступникам и родителям, ищущим своих детей? Что это такое?!» — восклицает она.

По закону, все, что женщина может сделать сейчас — убедиться, что найденный труп не принадлежит ее сыну.

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Многим дзухацу еще долго приходится жить с чувствами сожаления и грусти.

Я постоянно испытываю чувство, будто сделал что-то неправильное, — рассказывает Сугимото, бизнесмен, бросивший жену и детей. — Я не видел моих детей уже год. Я сказал им, что уехал в долгую командировку.

«У меня самые разные клиенты, — говорит Сайта, хозяйка одного из агентств «по исчезновению». — Кто-то убегает от серьезного домашнего насилия, кто-то движим эгоизмом и шкурными интересами. Я никого не сужу. Я никогда не говорю: «Ваш случай недостаточно серьезен». У каждого свои трудности».