«Принципиально зачищали старые хвосты». Кудрин — о попытке покушения и спорах с Путиным

Председатель Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин дал большое интервью ТАСС, в котором рассказал о праве на отказ, попытке покушения на него в середине 2000-х, и о том, что нужно изменить в бюджетной политике. Приводим главное из материала.

— Нет таких людей, кому министр финансов не волен отказать: «Всем можно сказать "нет", даже премьер-министру и президенту». Хотя они могут принять то решение, которое считают правильным: возражать можно, пока решение не принято, затем надо его исполнять.

Владимир Путин несколько раз публично напоминал об историях, когда я выступал против каких-то шагов, которые он поддерживал. Он делал по-своему, но потом по прошествии времени иногда соглашался со мной. И говорил: почему же ты вовремя не предупредил? <…> Но Владимир Владимирович не любил, когда ему льстили или поддакивали. Он ценил мою объективную позицию как специалиста.

Кудрин заявил, что хотел уйти с поста министра финансов еще за полгода перед отставкой в сентябре 2011 г. из-за спора с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента. После этого он отказался от предложения возглавить Центральный банк — посчитал, что экономическая политика в стране на тот момент уже не соответствовала вызовам.

В середине 2000-х, по данным спецслужб, на него готовилось покушение, и, пока риски не миновали, Кудрина, который тогда был вице-премьером, охраняли сотрудники ФСО.

Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. Много лет до моего назначения в правительство отсрочка продлевалась, а я не стал этого делать. Есть такая версия, но она не доказана, — вспомнил он.

Отказ был технической, рутинной работой, Кудрин говорит, что даже не встречался с представителями компании и воспринимал все как рядовую историю.

В тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы, — рассказал он. По словам Кудрина, уголовное дело возбуждать не стали, ограничились предварительным следствием.

Сейчас, чтобы поддержать экономику, нужно увеличивать бюджетные расходы на инфраструктуру, здравоохранение, образование, вместо того чтобы сокращать их на 10% по ряду направлений.

Наталья Зубаревич: «Вам выдали лояльных, а про менеджерские качества никто не спрашивал»

Падение ВВП в этом году может составить от 4 до 5%, экономика также может столкнуться с трудностями в первом квартале 2021 г., и в 2022–2023 гг. вряд ли получится выйти на темпы роста более 2,5%.

Откровенно говоря, уже устал твердить, что надо иначе распределять госбюджет. У нас недостаточное качество рабочей силы. И количественно ее не хватает. <…> На экономии избыточных расходов нужную для ПФР сумму не соберешь. Безусловно, надо повышать эффективность, отказываться от ненужных затратных проектов, активнее и жестче бороться с коррупцией, но в перспективе этого все равно не хватит на пенсионеров. Поэтому и пришлось затевать реформу, отодвигать наступление пенсионного возраста, — говорит Кудрин.

Он бы предпочел увеличить бюджетные расходы хотя бы на полпроцента ВВП, на 500 млрд руб. дополнительно — рост госдолга до 21% некритичен.