Им по 20 лет, зарабатывают по 5-10 миллионов. Forbes опубликовал рейтинг тиктокеров России

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров. Большинству попавших в список около 20 лет, они начали монетизировать свою популярность в TikTok год назад и за это время заработали миллионы рублей.

Приложение TikTok в 2020 году обогнало по популярности Instagram — у него более 2 млрд скачиваний. Видеосервисом пользуется каждый седьмой россиянин. По данным Mediascope, аудитория приложения за последний год «повзрослела», большинство теперь составляют не школьники, а платежеспособные пользователи старше 25 лет. Что привлекает рекламодателей.

Для того, чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали профили и доходы 50 популярных русскоговорящих пользователей TikTok. Был подсчитан общий объем выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. В шорт-лист не вошли блогеры, музыканты и иные знаменитости, которые прославились за пределами приложения. Также учитывалось распределение доходов между тиктокераит и их менеджерами. Принимались во внимание только доходы, полученные за счет эксплуатации таланта в рамках TikTok, доходы от иной деятельности: продюсирования, обучения, съемках в клипах и фильмах, продажи рекламы в других соцсетях — не учитывали.

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Первое место досталось уроженцу Узбекистана 22-летнему Рахиму Абрамову, который привлек 9,5 млн подписчиков юмористическими роликами. Его доход в TikTok составляет около 10,47 млн рублей. В 2020 году Абрамов решил заняться музыкой и одним из первых тиктокеров начал на этом зарабатывать. Его песня «Fendi» поставила рекорд по количеству записанных под трек видео — 3,4 млн роликов.

На втором месте — «королева TikTok» таджичка Дина Саева. Ей 21 год, в TikTok она заработала 4,93 млн рублей. Абсолютный лидер русскоязычного сегмента видеосервиса по количеству подписчиков, за ее жизнью наблюдают более 16 млн пользователей.

Третье место у белоруса Алексея Савко, в свои 23 года он заработал в TikTok 4,81 млн рублей. У Савко 6,5 млн подписчиков, а зарабатывает он не только на рекламе. Савко продает обучающие курсы и онлайн-консультации по продвижению в TikTok, занимается продюсированием начинающих блогеров и строит актерскую карьеру.

На четвертом месте рейтинга Юлия Гаврилина, в 18 лет заработавшая в соцсети 3,32 млн рублей. она самая юная участница рейтинга. Весной 2020 года Гаврилина присоединилась к дому тиктокеров Hype House. Летом объявила о старте музыкальной карьеры и дебютировала с треками «Пинг-понг» и «Жужу».

Пятое место занимает Валя Карнавал. У нее 9,1 млн подписчиков, 18-летняя девушка заработала в TikTok 3,21 млн рублей. В 2020 году Карнаухова (настоящая фамилия девушки) попала в тикток-дом Hype House. Летом того же года попробовала себя в новой роли — снялась в сериале ТНТ «Отпуск» и начала музыкальную карьеру. Клип на ее трек «Психушка» набрал 8,2 млн просмотров в YouTube, пользователи TikTok сняли под него 1,5 тыс. роликов.

Также в рейтинг вошли 18-летний Даня Милохин (заработок 2,87 млн рублей), Кирилл и Артем Верзаковы (братьям по 23 года, доход в TikTok 2,56 млн рублей), Анна Калашник (блогерше 24 года, заработок составил 2 млн рублей), Аня Покров (20 лет, 1,92 млн рублей), Диана Астер (20 лет, заработала в TikTok 1,44 млн рублей).

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По оценке Ярослава Андреева, основателя агентства по работе с блогерами WildJam, сейчас топовые тиктокеры в среднем получают по 300 000 – 500 000 рублей в месяц. Полгода назад эта цифра могла быть на порядок меньше.