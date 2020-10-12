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«Это сейчас в Турцию летают как будто с одолжением. В 90-е такого не было»

«Это сейчас в Турцию летают как будто с одолжением. В 90-е такого не было»
Иллюстрация: DK.RU

Олег Аксельрод, основатель турфирмы «Ява Тур», начинал свой бизнес в 90-е. Тогда рынок организации путешествий начинал формироваться, и закрепиться на нем было и просто, и сложно одновременно.

#БИЗНЕС

В туристический бизнес Олег Аксельрод попал практически сразу после окончания вуза — его приятели организовали небезызвестную в Екатеринбурге компанию «Малахит». Там наш герой и получал первые практические навыки в новой профессии. Позже, в 1993-м году г-н Аксельрод основал собственную компанию «Ява Тур».

На самом деле мне неоднократно везло из-за названия. Примерно в одно время в Екатеринбурге появились мы — «Ява Тур» — и корпорация «Ява» Валерия Язева. Видимо, бандиты, которые, может и хотели бы на меня напасть, считали, что я часть корпорации Язева (смеется). В общем, меня не трогали. Ну и господин Язев не возражал, что у нас с ним схожие названия. Его компания даже пользовалась нашими услугами, — вспоминает Олег Аксельрод.

На счету «Явы Тур» — как минимум три пережитых кризиса. Однажды компания даже потеряла все деньги со счета из-за отзыва лицензии у обслуживающего ее банка. Остроты ситуации добавляло то, что случилось это перед самым Новым годом, когда туристический поток за границу особенно велик.

Подробный рассказ о «прелестях» работы в 90-е, пережитых экономических коллапсах и о том, насколько важна в туристическом бизнесе удача, можно почитать в спецпроекте DK.RU по ссылке.

Автор: Андрей Каяк
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