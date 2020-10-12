Крупная финансовая структура покупает пенсионнный актив УГМК

НПФ «УГМК-Перспектива» (акционерами являются совладельцы Уральской горно-металлургической компании) планирует войти в состав финансового блока концерна «Россиум». Об этом говорится на сайте концерна «Россиум».

Цель передачи фонда в состав концерна — повышение эффективности управления фондом, обеспечение стабильного прироста пенсионных средств настоящих и будущих получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному страхованию, совершенствование и перевод в цифровой формат всех клиентских сервисов, — говорится в сообщении концерна.

По данным издания «КоммерсантЪ», цена еще не закрытой сделки — ниже 10% от активов фонда — около 1 млрд руб, в ФАС уже поступило ходатайство о получении предварительного согласия на покупку концерном «Россиум» 100% акций «УГМК-Перспектива». Примерно по такой же стоимости в 2019 г. фонд хотел приобрести один из крупнейших российских фондов — НПФ «Открытие».

На рынке пенсионных услуг продолжаются процессы консолидации негосударственных пенсионных фондов и передачи управления ими крупным финансовым структурам, обладающим необходимой компетенцией и возможностями для развития. Сотрудничество с Уральской горно-металлургической компанией, входящей в ТОП-10 крупнейших работодателей России (численность порядка 80 000 сотрудников), является для нас очень важной и почетной задачей, — цитирует пресс-служба концерна генерального директора «Россиума» Вячеслава Шелопутова.

Сотрудничество концерна с УГМК началось с конца 2019 г., когда Московский кредитный банк (мажоритарный акционер — «Россиум») начал кредитовать УГМК. В декабре банк открыл для холдинга первый кредитный лимит на 10 млрд руб., напоминает «Ъ».

Обсуждаемое сотрудничество с концерном «Россиум»— логичный шаг в развитии стратегического партнерства, — приводит концерн слова гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Концерн «Россиум» создан в 2006 г. и является многопрофильным инвестиционным холдингом, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. Ключевыми активами концерна являются Московский кредитный банк, НПФ «Эволюция», ГК «Инград».

НПФ «УГМК — Перспектива» создан 25 декабря 2001 г. в форме некоммерческой организации пятнадцатью предприятиями УГМК. Акционерами фонда «УГМК-Перспектива» выступают совладельцы УГМК Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов.