Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
77,02
90,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Крупная финансовая структура покупает пенсионнный актив УГМК

Крупная финансовая структура покупает пенсионнный актив УГМК
Иллюстрация: УГМК

«Продолжаются процессы консолидации негосударственных пенсионных фондов». Концерн «Россиум» покупает НПФ «УГМК-Перспектива». Цена сделки — почти 1 млрд руб.

#ПЕНСИОНЕРЫ#УГМК#НОВОСТИ

НПФ «УГМК-Перспектива» (акционерами являются совладельцы Уральской горно-металлургической компании) планирует войти в состав финансового блока концерна «Россиум». Об этом говорится на сайте концерна «Россиум».

Цель передачи фонда в состав концерна — повышение эффективности управления фондом, обеспечение стабильного прироста пенсионных средств настоящих и будущих получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному страхованию, совершенствование и перевод в цифровой формат всех клиентских сервисов, — говорится в сообщении концерна.

По данным издания «КоммерсантЪ», цена еще не закрытой сделки — ниже 10% от активов фонда — около 1 млрд руб, в ФАС уже поступило ходатайство о получении предварительного согласия на покупку концерном «Россиум» 100% акций «УГМК-Перспектива». Примерно по такой же стоимости в 2019 г. фонд хотел приобрести один из крупнейших российских фондов — НПФ «Открытие».

На рынке пенсионных услуг продолжаются процессы консолидации негосударственных пенсионных фондов и передачи управления ими крупным финансовым структурам, обладающим необходимой компетенцией и возможностями для развития. Сотрудничество с Уральской горно-металлургической компанией, входящей в ТОП-10 крупнейших работодателей России (численность порядка 80 000 сотрудников), является для нас очень важной и почетной задачей, — цитирует пресс-служба концерна генерального директора «Россиума» Вячеслава Шелопутова.

Сотрудничество концерна с УГМК началось с конца 2019 г., когда Московский кредитный банк (мажоритарный акционер — «Россиум») начал кредитовать УГМК. В декабре банк открыл для холдинга первый кредитный лимит на 10 млрд руб., напоминает «Ъ».

Обсуждаемое сотрудничество с концерном «Россиум»— логичный шаг в развитии стратегического партнерства, — приводит концерн слова гендиректора УГМК Андрея Козицына.

Концерн «Россиум» создан в 2006 г. и является многопрофильным инвестиционным холдингом, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. Ключевыми активами концерна являются Московский кредитный банк, НПФ «Эволюция», ГК «Инград».

НПФ «УГМК — Перспектива»  создан 25 декабря 2001 г. в форме некоммерческой организации пятнадцатью предприятиями УГМК. Акционерами фонда «УГМК-Перспектива» выступают совладельцы УГМК Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 25 новых маршрутов из Екатеринбурга в города России. Red Wings создает хаб в Кольцово25 новых маршрутов из Екатеринбурга в города России. Red Wings создает хаб в Кольцово
  • Зима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциямиЗима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциями
  • Жизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложеЖизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложе
  • «Ответочка тем, кто постит советы Дурова: ешьте мясо, живите коммунами»«Ответочка тем, кто постит советы Дурова: ешьте мясо, живите коммунами»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.