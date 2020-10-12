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«Инвесторам будет не до отчетов. Они будут следить за здоровьем Трампа и его окружения»

Джо Байден
Джо Байден. Иллюстрация: Ucpublicaffairs.com

«После новости о болезни Трампа фьючерсы на фондовые индексы резко упали, опустившись примерно на 2% за ночь. На фоне этих новостей даже отчет о состоянии рынка труда смотрелся не столь драматично».

Сергей Степанов, директор по работе с клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

«Инвесторам будет не до отчетов. Они будут следить за здоровьем Трампа и его окружения» 1 — На прошлой неделе динамика глобальных рынков характеризовалась повышенной волатильностью, однако индексу S&P500 все же удалось прервать череду недельных падений и закрыться ростом на 1,5%. Индекс развивающихся рынков MSCI EM подрос на 2,1%.

В начале недели инвесторы ждали первых президентских дебатов, надеясь прояснить шансы кандидатов в президенты США на победу. Однако этим надеждам не суждено было оправдаться. На протяжении большей части полуторачасовых дебатов царила перебранка, взаимные упреки, обвинения и даже оскорбления. Тот факт, что по итогам дебатов был сделан вывод о победе в них Байдена, похоже, не слишком убедил инвесторов, поскольку после дебатов фьючерсы на американские индексы демонстрировали падение.

Улучшилось настроение инвесторов только на фоне новостей о якобы скором достижении соглашения между демократами и республиканцами относительно новой порции стимулов для поддержки экономики, на которое инвесторы уже перестали надеяться до президентских выборов.

Однако в конце недели инвесторов ждал новый удар, которым на этот раз стала новость о том, что президент США Д. Трамп и первая леди М. Трамп получили положительный результата тестов на коронавирус. И хотя Трамп, как свидетельствовали медики, переносил болезнь относительно легко и уже даже выписался из больницы, перспективы ведения дальнейшей предвыборной кампании в свете столь неожиданного поворота событий выглядят менее определенными.

После новости о болезни Трампа фьючерсы на фондовые индексы резко упали, опустившись примерно на 2% за ночь.

На фоне этих новостей даже отчет о состоянии рынка труда, продемонстрировавший, кстати, снижение темпов роста числа рабочих мест по сравнению как с прошлыми месяцами, так и с прогнозами, смотрелся не столь драматично. В сентябре было создано всего 661 тыс. рабочих мест (по сравнению с 1,371 млн месяцем ранее). Рост средней почасовой заработной платы замедлился с 0,3% до 0,1%, однако уровень безработицы упал с 8,4% до 7,9%, тогда как эксперты ожидали снижения до 8,2%. Данный отчет является одним из последних важных отчетов, которые будут опубликованы до президентских выборов 3 ноября.

На этой неделе инвесторам будет, видимо, не до отчетов, так как они будут следить за состоянием здоровья Трампа и его окружения, а также ходом переговоров по новому пакету мер поддержки экономики.

Во вторник глава ФРС США Дж. Пауэлл выступил с речью перед Национальной ассоциацией бизнес-экономистов, в которой, как ожидалось, подтвердил необходимость дополнительных бюджетных стимулов для поддержки экономики. ФРС также должна опубликовать протоколы сентябрьского заседания федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). 

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

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Автор: Андрей Широков
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