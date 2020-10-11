«Ответочка тем, кто постит советы Дурова: ешьте мясо, живите коммунами»

Алена Владимирская, создатель «Антирабства», пишет:

— Ответочка всем, кто занят перепостом правил 36-летия Дурова:

Ешьте мясо. Или не ешьте мясо.

Живите коммунами. Или живите один.

Пейте хороший алкоголь. Или не пейте вовсе.

Стрессуйте по максимуму. Или медитируйте по 20 часов.

Спите сутками. Или не спите, пока хватает сил.

Только не парьтесь так из-за своей внешности. Потому что любят вас и ценят совсем не за это.

Вас любят за то, что это вы это вы. Уникальный вы. С которым весело и интересно. А не калька с Киану Ривза и Павла Дурова.

Вас обязательно будут любить, если вы нравитесь себе. И интересны людям. Проверено мной тремя браками с офигенно красивыми и умными мужчинами, которых я была безусловно недостойна по мнению всего мира. А им нравилось. И мне тоже.

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Ну и последнее. Вы в 36 лет заморачиваетесь, что уже не молоды и не красивы? Вы всерьез? Вы рехнулись?

Ваша Леля, у которой самый бурный роман случился в 49 лет (и, я уверена, еще будет много офигенного впереди)

Пойду сожру дюжину устриц под проссеченьку за здоровье Павла Валерьевича, которого бесконечно профессионально уважаю.