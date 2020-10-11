Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
77,02
90,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Ответочка тем, кто постит советы Дурова: ешьте мясо, живите коммунами»

«Ответочка тем, кто постит советы Дурова: ешьте мясо, живите коммунами»
Иллюстрация: pixabay.com

«Вас обязательно будут любить, если вы нравитесь себе. И интересны людям. Проверено мной тремя браками с офигенно красивыми и умными мужчинами». Алена Владимирская — о семи советах Дурова.

#ЛАЙФХАКИ

Алена Владимирская, создатель «Антирабства»пишет:

— Ответочка всем, кто занят перепостом правил 36-летия Дурова:

Ешьте мясо. Или не ешьте мясо.

Живите коммунами. Или живите один.

Пейте хороший алкоголь. Или не пейте вовсе.

Стрессуйте по максимуму. Или медитируйте по 20 часов.

Спите сутками. Или не спите, пока хватает сил.

Только не парьтесь так из-за своей внешности. Потому что любят вас и ценят совсем не за это.

Вас любят за то, что это вы это вы. Уникальный вы. С которым весело и интересно. А не калька с Киану Ривза и Павла Дурова.

Вас обязательно будут любить, если вы нравитесь себе. И интересны людям. Проверено мной тремя браками с офигенно красивыми и умными мужчинами, которых я была безусловно недостойна по мнению всего мира. А им нравилось. И мне тоже.

Читайте также: Жизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложе

Ну и последнее. Вы в 36 лет заморачиваетесь, что уже не молоды и не красивы? Вы всерьез? Вы рехнулись?

Ваша Леля, у которой самый бурный роман случился в 49 лет (и, я уверена, еще будет много офигенного впереди)

Пойду сожру дюжину устриц под проссеченьку за здоровье Павла Валерьевича, которого бесконечно профессионально уважаю.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии«Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии
  • 25 новых маршрутов из Екатеринбурга в города России. Red Wings создает хаб в Кольцово25 новых маршрутов из Екатеринбурга в города России. Red Wings создает хаб в Кольцово
  • На рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игрокиНа рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игроки
  • Зима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциямиЗима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.