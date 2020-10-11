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Владелец «Атриум Палас отеля» Владимир Титов выплатил кредиторам 81 млн руб.

Владелец «Атриум Палас отеля» Владимир Титов выплатил кредиторам 81 млн руб.
Иллюстрация: Портал бронирования отелей megotel.ru

Финал затяжного конфликта: арбитраж прекратил банкротство Владимира Титова. Предприниматель выплатил кредиторам более 81 млн руб., хотя уверял, что те должны ему в 50 раз больше.

#КОНФЛИКТ#СУДЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области прекратил банкротство владельца «Атриум Палас отеля» Владимира Титова, пишет Znak.com со ссылкой на данные суда.

Производство по делу прекращено в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, которые были включены в реестр: ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Медсервисурал», ООО «ЦМТЕ», Анатолия Сысоева, Ровшана Аннамухамедова. Всем кредиторам г-н Титов выплатил свыше 81 млн руб.

Инициатором банкротства Владимира Титова выступила компания «Эссет менеджмент», подконтрольная депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Поводом для обращения в суд стал долг в 30 млн руб. При этом Титов утверждал, что структуры Серебренникова должны ему денег в 50 раз больше и что причиной его банкротства является корпоративный конфликт с депутатом и Анатолием Сысоевым.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о конфликте вокруг акционеров «Атриум Палас отеля».

Автор: Андрей Широков
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