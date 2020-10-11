Владелец «Атриум Палас отеля» Владимир Титов выплатил кредиторам 81 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области прекратил банкротство владельца «Атриум Палас отеля» Владимира Титова, пишет Znak.com со ссылкой на данные суда.

Производство по делу прекращено в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, которые были включены в реестр: ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Медсервисурал», ООО «ЦМТЕ», Анатолия Сысоева, Ровшана Аннамухамедова. Всем кредиторам г-н Титов выплатил свыше 81 млн руб.

Инициатором банкротства Владимира Титова выступила компания «Эссет менеджмент», подконтрольная депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Поводом для обращения в суд стал долг в 30 млн руб. При этом Титов утверждал, что структуры Серебренникова должны ему денег в 50 раз больше и что причиной его банкротства является корпоративный конфликт с депутатом и Анатолием Сысоевым.

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