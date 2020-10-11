«Диверсификация продуктового портфеля компании». ТМК купила актив в Смоленской области

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) завершила сделку по приобретению 100-процентной доли участия в металлургическом предприятии ООО «Парус», расположенном в городе Ярцево Смоленской области, сообщили DK.RU в пресс-службе ТМК.

Предприятие представляет собой современный литейно-прокатный комплекс по производству сортового проката мощностью более 300 тыс. тонн в год. Основными видами продукции являются арматура и непрерывно-литая заготовка для переката. Предприятие демонстрирует устойчивые производственные и финансово-экономические показатели, уверенно поддерживая с 2016 г. свою долю на российском рынке арматуры на уровне 4%. По итогам 2020 г. завод планирует увеличить производство арматуры более чем на 40% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

Производственная площадка ООО «Парус» обеспечена удобными транспортными коммуникациями, развитой инженерной и энергетической инфраструктурой. Завод использует современные и экологически эффективные системы газоочистки и замкнутого водоснабжения. Численность работников предприятия на сегодняшний день составляет более 1 тыс. человек.

Данное приобретение — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии ТМК, направленной на диверсификацию продуктового портфеля компании. С учетом выгодного географического расположения предприятия в самом густонаселенном регионе России — Центральном федеральном округе — ТМК получает отличные возможности для расширения своего присутствия на крупнейшем региональном строительном рынке страны. При этом как ответственный инвестор ТМК планирует не только сохранить производственный потенциал и высококвалифицированные рабочие места, но и привнести наилучшие практики управления производством, которые прошли успешную апробацию и эффективно применяются на других предприятиях компании, — отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

Владелец ТМК Дмитрий Пумпянский в прошлом году стал лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019 в номинации «Социальные проекты бизнеса». А в начале 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала.