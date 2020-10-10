Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
77,02
90,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложе

Жизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложе
Иллюстрация: TechCrunch

«Если вы в два раза моложе меня и ищете ключевой совет, то вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию».

#ЛАЙФХАКИ

Основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале рассказал, что, когда ему исполнилось 36 лет, некоторые люди стали спрашивать, как у него получается выглядеть моложе своего возраста. Вот какими советами он решил поделиться. 

1. Избегайте алкоголя. Могут быть некоторые редкие исключения, но в целом алкоголь, как и другие вещества, вызывающие привыкание, делает людей менее здоровыми и визуально увеличивает их возраст.

2. Много спите. Во время сна ваше тело восстанавливается. Сон нельзя одолжить: недосып в течение недели не получится компенсировать излишком сна в выходные дни.

3. Не переедайте. Из-за избыточного веса люди выглядят старше, он также связан с десятками болезней. Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, не перекусывая. Есть более трех раз в день — это просто (плохая) привычка.

4. Упражняйтесь. Умеренные, но регулярные физические упражнения помогают людям выглядеть здоровее и жить дольше. Лично я делаю мало кардио (предпочитаю ходить/кататься на велосипеде/плавать на открытом воздухе) и предпочитаю умеренные веса.

5. Ограничьте стресс. Есть ментальные привычки, которые помогают верить, что все, что происходит, к лучшему. Техники стоицизма, такие как негативная визуализация и вообще пофигизм, тоже работают. Жизнь на природе облегчает все перечисленное.

«Паспорт США — это экономическое крепостное право». Павел Дуров — о Кремниевой долине

6. Не ешьте мясо. Морепродукты и дикая рыба — это прекрасно, но большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста, избегают выращенного на ферме красного мяса. Я подозреваю, что нездоровая природа фермерского мяса связана с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корма и т. д.).

7. Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодые мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от сна, еды и поведенческих паттернов другого человека. Или это просто взаимосвязано, и люди, которые независимы от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни.

Интересно, что вы можете найти научные объяснения для большинства из этих пунктов. Даже последний является оправданным: есть несколько исследований, показывающих, что сон в одиночку улучшает качество сна. Я следую этим правилам уже более 10 лет, причем «спать больше» — самое трудное из-за характера моей работы.

Если вы в два раза моложе меня и ищете ключевой совет, то вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подскажет, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами разберетесь во всем и не будете зависеть от советов других людей.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии«Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии
  • В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»
  • «В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»«В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»
  • На рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игрокиНа рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игроки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.