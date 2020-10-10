Жизнь в одиночку и никакого алкоголя: семь правил Павла Дурова, чтобы выглядеть моложе

Основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале рассказал, что, когда ему исполнилось 36 лет, некоторые люди стали спрашивать, как у него получается выглядеть моложе своего возраста. Вот какими советами он решил поделиться.

1. Избегайте алкоголя. Могут быть некоторые редкие исключения, но в целом алкоголь, как и другие вещества, вызывающие привыкание, делает людей менее здоровыми и визуально увеличивает их возраст.

2. Много спите. Во время сна ваше тело восстанавливается. Сон нельзя одолжить: недосып в течение недели не получится компенсировать излишком сна в выходные дни.

3. Не переедайте. Из-за избыточного веса люди выглядят старше, он также связан с десятками болезней. Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, не перекусывая. Есть более трех раз в день — это просто (плохая) привычка.

4. Упражняйтесь. Умеренные, но регулярные физические упражнения помогают людям выглядеть здоровее и жить дольше. Лично я делаю мало кардио (предпочитаю ходить/кататься на велосипеде/плавать на открытом воздухе) и предпочитаю умеренные веса.

5. Ограничьте стресс. Есть ментальные привычки, которые помогают верить, что все, что происходит, к лучшему. Техники стоицизма, такие как негативная визуализация и вообще пофигизм, тоже работают. Жизнь на природе облегчает все перечисленное.

«Паспорт США — это экономическое крепостное право». Павел Дуров — о Кремниевой долине

6. Не ешьте мясо. Морепродукты и дикая рыба — это прекрасно, но большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста, избегают выращенного на ферме красного мяса. Я подозреваю, что нездоровая природа фермерского мяса связана с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корма и т. д.).

7. Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодые мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от сна, еды и поведенческих паттернов другого человека. Или это просто взаимосвязано, и люди, которые независимы от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни.

Интересно, что вы можете найти научные объяснения для большинства из этих пунктов. Даже последний является оправданным: есть несколько исследований, показывающих, что сон в одиночку улучшает качество сна. Я следую этим правилам уже более 10 лет, причем «спать больше» — самое трудное из-за характера моей работы.

Если вы в два раза моложе меня и ищете ключевой совет, то вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подскажет, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами разберетесь во всем и не будете зависеть от советов других людей.