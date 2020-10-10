Зима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциями
Зимой особенно важно, чтобы машина была надежной и комфортной. Современные модели даже в базовой комплектации имеют подогрев руля и стекол, что же выбрать?
Лучшие машины России, оснащенные зимними опциями, назвали эксперты портала 110km.ru. Они выбрали машины разных ценовых категорий.
1. Кроссовер Renault Kaptur. У автомобиля есть система дистанционного запуска двигателя, функция обогрева лобового стекла и подогрева передних кресел.
2. Hyundai Creta. Корейский кроссовер в базовой версии оснащается подогревом сидений и обогревом наружных зеркал. А более дорогие комплектации получили климат-контроль и подогрев рулевого колеса.
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3. Седан Datsun on-DO в базовой версии имеет обогрев лобового стекла и наружных зеркал и подогрев передних сидений. Точно такой же зимний пакет получил седан Lifan Solano.
В рейтинг лучших вариантов автомобилей с зимними опциями вошли также Skoda Rapid и более дорогие модели — Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Defender.