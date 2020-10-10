Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
77,02
90,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Зима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциями

Зима близко, на чем ездить? РЕЙТИНГ лучших автомобилей с зимними опциями
Иллюстрация: pixabay.com

Зимой особенно важно, чтобы машина была надежной и комфортной. Современные модели даже в базовой комплектации имеют подогрев руля и стекол, что же выбрать?

#НОВОСТИ

Лучшие машины России, оснащенные зимними опциями, назвали эксперты портала 110km.ru. Они выбрали машины разных ценовых категорий.

1. Кроссовер Renault Kaptur. У автомобиля есть система дистанционного запуска двигателя, функция обогрева лобового стекла и подогрева передних кресел.

2. Hyundai Creta. Корейский кроссовер в базовой версии оснащается подогревом сидений и обогревом наружных зеркал. А более дорогие комплектации получили климат-контроль и подогрев рулевого колеса.

Читайте также: «Механика» или «автомат», цена до 900 000 руб. Шесть лучших б/у кроссоверов для всей семьи

3. Седан Datsun on-DO в базовой версии имеет обогрев лобового стекла и наружных зеркал и подогрев передних сидений. Точно такой же зимний пакет получил седан Lifan Solano.

В рейтинг лучших вариантов автомобилей с зимними опциями вошли также Skoda Rapid и более дорогие модели — Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Defender.

 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии«Говорили, что мы сумасшедшие». Как семья из России ведет бизнес в Сербии
  • В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»
  • «В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»«В школе травля, а конкурс в 1 класс зашкаливает — такого в здоровом мире не может быть»
  • Уктусский стрелок обжаловал пожизненный приговорУктусский стрелок обжаловал пожизненный приговор
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.