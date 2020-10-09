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Число больных в Екатеринбурге растет. Полиция проведет рейды против ковид-диссидентов

Число больных в Екатеринбурге растет. Полиция проведет рейды против ковид-диссидентов
Иллюстрация: pixabay.com

Кривая выявленных случаев коронавируса плавно идет вверх, полиция усилит меры против тех, кто не соблюдает масочный режим, институт кардиологии прекратил прием пациентов. Главное о Covid-19 в регионе.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Сегодня Уральский институт кардиологии временно прекратил госпитализацию больных из-за коронавируса: в учреждение поступил пациент с положительным тестом на Covid-19, сообщил URA.RU директор Института Ян Габинский.

Мы чуть-чуть перестраховались и на несколько дней закрыли временную госпитализацию. На самом деле, никакой опасности нет, потому что мы поставили заслон на входе, который включает в себя и КТ легких и ПЦР (коронавирусный тест). Они обязательны для всех, кроме неотложных больных. Но если поступает человек с инфарктом, зараженный коронавирусом, то мы его принимаем, оказываем помощь, и потом перенаправляем в Верхнюю Пышму. Но какое-то время он находится у нас в учреждении, — прокомментировал Ян Габинский.

Он добавил, что работу приостановило только отделение инвазивной кардиологии, остальные подразделения Уральского института кардиологии работают. Уже в понедельник, 12 октября, Институт возобновит работу в полном объеме.

Между тем, в Екатеринбурге усиливается контроль за соблюдением санитарного режима. Так, Роспотребнадзор, проверив несколько транспортных предприятий, нашел многочисленные нарушения у коммерческого перевозчика «Декар-Бас» (ул. Исследователей, 13). В результате работа предприятия была временно приостановлена.

Нарушаются требования санитарных правил, — объяснили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. — На предприятии в местах общего пользования отсутствуют умывальники, антисептики для рук, одноразовые полотенца. В помещениях отсутствуют облучатели рециркуляторного типа. В помещении для получения путевых листов водители общественного транспорта не соблюдают социальное дистанцирование, отсутствует социальная разметка. Кроме того, в служебных помещениях и в местах общего пользования не проводится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, которая должна проводиться каждые 2-4 часа.

Полиция, в свою очередь, проведет массовую проверку соблюдения масочного режима в Екатеринбурге в предстоящие выходные — этим займутся сотрудники патрульно-постовой службы.

По указанию начальника регионального главка МВД Александра Мешкова плотность нарядов увеличится на 50%, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, проверять будут торговые центры, магазины, общественный транспорт. Штрафные санкции, предусмотренные за неношение масок, составляют от 1 до 30 тыс. руб.

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 179 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 30 342 человека, 18 тыс. из них — в Екатеринбурге, напоминает JustMedia.ru.

В оперштабе рассказали, что 146 пациентов с COVID-19 сейчас в тяжелом состоянии, 104 из них лежат в реанимации, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. 601 человек находится в состоянии средней тяжести. За сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, днем ранее их было шесть. Общее число жертв пандемии — 640.

Автор: Мария Смирнова
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