Как болеть реже и выздоравливать быстрее. ПРАВИЛА жизни в сезон простуд

Для того, чтобы реже болеть и быстрее выздоравливать, обычно советуют достаточно спать, делать зарядку, есть здоровую еду и избегать сигареты и алкоголь. Также реже болеть помогает банальное мытье рук. Что еще можно сделать, чтобы не слечь с температурой? Советы Reminder.

Чтобы реже простужаться:

Сделайте прививку от гриппа. Если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, болезнь может протекать тяжелее. В России доступны только две вакцины: «Совигрипп» и «Гриппол Плюс». Обе — отечественного производства, но со спорной эффективностью. Педиатр Федор Катасонов, автор канала «Федиатрия», советует дождаться импортной вакцины («Ваксигрип» или «Инфлювак»), а если найти их не получится, привиться «Ультриксом» или «Флю-М». Их состав близок к международным стандартам.

Избегайте мест, где много людей. Простуду вызывают вирусы — более 200 видов. Они передаются от человека к человеку: либо непосредственно, либо через зараженные предметы, на которых остались вирусные частицы. Не забывайте носить маску в людных местах и тщательно мыть руки, если без их посещения нельзя обойтись.

Не изматывайте себя тренировками. Регулярные занятия спортом снижают вероятность заболеть. Но если нагрузка интенсивная и продолжительная (марафон, например), то она на короткое время подавляет иммунную функцию, шансы простудиться увеличиваются в 2-6 раз выше.

Дышите правильно — через нос. Луис Игнарро, заслуженный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие важной роли, которую играет оксид азота в организме человека. Это вещество и придает носовому дыханию противовирусные свойства. Когда мы дышим через нос, организм вырабатывает больше оксида азота, тот вместе с воздухом попадает в легкие и блокирует размножение вируса.

Купите увлажнитель воздуха. Осенью и зимой мы простужаемся чаще — что, согласно одной популярной гипотезе, связано с низкой влажностью воздуха. Сухой воздух высушивает слизистые оболочки, снижает их барьерную функцию и делает нас более уязвимыми к вирусам. Поддерживайте в помещении оптимальный уровень влажности в 30-50%. Даже если увлажнитель не помогает в борьбе с вирусами, влажный воздух в любом случае облегчает кашель и насморк.

Позаботьтесь о дополнительных источниках радости. Ученые заразили добровольцев риновирусом, который чаще всего и вызывает простуду. Так они выяснили: хорошее настроение снижает вероятность заболеть. Еще оказалось, что расслабленные, энергичные и радостные люди гораздо легче переносят простуду.

Носите ту одежду, в которой комфортно. В России принято надевать шерстяные носки и заматываться в шарф. В Британии зимой и летом одеваются примерно одинаково. При этом нет никакой разницы в том, как часто россияне и британцы болеют и насколько быстро выздоравливают, говорит Владимир Коршок, врач-отоларинголог из клиники «Чайка». Мы болеем из-за вирусов, а не потому, что замерзли. Однако к холоду нужно адаптироваться, замечает Коршок. Если всю жизнь вы держали себя в тепле, а потом внезапно начнете гулять зимой в шортах, организм отреагирует на холод хуже, чем у привыкшего к прохладе человека.

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Чтобы легче перенести простуду:

Сделайте тест на ковид и купите пульсоксиметр. Симптомы обычной простуды и COVID-19 похожи: температура, кашель, одышка, боль в горле, усталость, ломота в мышцах. Врачи советуют обратить внимание на насморк и потерю обоняния и вкуса. Если нос заложен, а запах и вкус не чувствуются, это, скорее, указывает на простуду или грипп. Если дышите свободно, но запах и вкус пропали, это намекает на ковид. О тестировании стоит позаботиться, если входите в группу риска или контактируете с людьми из группы риска.

Закаляйтесь холодной водой. Участники одного эксперимента целый месяц принимали холодный душ (около 10℃, по 30-90 секунд). В результате они взяли на 29% меньше дней больничного, чем контрольная группа, которая мылась как обычно. Не потому, что реже болели или быстро выздоравливали. Просто из-за холодного душа они меньше страдали от симптомов простуды, были более энергичными и быстрее могли вернуться к работе.

Используйте безопасные «бабушкины рецепты». Е сли вы любите бороться с простудами чесноком, куриным бульоном и чаем с медом, ничего плохого в этом нет. Небольшие исследования даже намекают на возможную пользу. Например, в одном из них чеснок сократил количество простуд у участников — правда, есть его приходилось заранее и каждый день.