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Из Екатеринбурга в Краснодар за 33 часа. Трасса будет строиться 15 лет

Из Екатеринбурга в Краснодар за 33 часа. Трасса будет строиться 15 лет
Иллюстрация: DK.RU

«Автодор» анонсировал строительство новой дорожной сети, которая свяжет Урал и Черноморское побережье. Время в пути значительно сократится.

#МЕГАПРОЕКТЫ#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Автомобилисты смогут доехать от Урала до Черноморского побережья на 10 часов быстрее по новой хорде Екатеринбург — Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодор». Сейчас этот путь занимает почти двое суток — 43 часа. «Автодор» уже занимается разработкой проекта.

Трасса пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. Строительство и реконструкцию участков планируется начать в 2027 г., завершить — в течение 2030-2035 гг.

Новая дорожная сеть будет состоять из платных и бесплатных трасс федерального и регионального значения, часть из которых будет построена в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На его реализацию из бюджета планируют потратить 6,3 трлн руб. Когда проект будет реализован, протяженность дорог в стране вырастет с 5,1 до 17,6 тыс. км.

Напомним, параллельно «дочка» компании «Автодор» «Автодор-Инвест» разрабатывает скоростную автодорогу «Запад — Восток», которая в конечном итоге должна связать Москву и Владивосток. В рамках этого проекта в сентябре был объявлен аукцион на право проведения предпроектных работ по строительству скоростной автодороги «Казань — Екатеринбург». Сумма контракта составляет 114,7 млн руб. 

Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург, — отмечается в документации.

Отметим, что участок Москва-Казань планируют сдать к 2024 г. Стартовой точкой строительства трассы станет третий участок подмосковной ЦКАД. Новая скоростная автодорога пройдет мимо Балашихи и Ногинска, через Владимирскую область и далее — севернее Нижнего Новгорода — до Казани. Объем инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб., писал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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