Директора «Траста» задержали по делу о мошенничестве. Экс-партнер обвинил его в хищениях

Следственный комитет 8 октября провел обыски у главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, сообщил ряд СМИ со ссылкой на адвоката Хабарова Владимира Слащева. Основанием для обысков стало уголовное дело, возбужденное по заявлению экс-партнера Хабарова по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. После обысков стало известно, что топ-менеджер «Траста» задержан по подозрению в мошенничестве. Богатиков обвинил Хабарова в хищении у него 900 млн руб. в 2015–2017 гг.

Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на господина Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с господина Богатикова долга $58 млн, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенным в январе 2020 года,— сказал Слащев.

В «Деловых линиях» заявили, что дело не касается компании и не сказывается на операционной деятельности группы. Связаться с Богатиковым не удалось.

В банке «Траст» заявили, что считают «происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье». «Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA», — подчеркнули в «Трасте».

Михаил Хабаров до 2015 г. был президентом инвестиционного подразделения Альфа-групп А1, а затем стал председателем совета директоров «Деловых линий». Принадлежащая ему на 75% компания Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн, продать которые должна была структура Богатикова. Однако затем в результате корпоративного конфликта контрольный пакет «Деловых линий» перешел третьим лицам, у Богатикова осталось 43% компании, а в декабре 2019 г. он сократил свою долю в 10 раз, уступив остальное своим родственникам, и выполнение опциона стало невозможно.

Хабаров подал иск в Лондонский международный третейский суд, который в январе 2020 г. обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить истцу и Caledor Consulting $58 млн. В июне суд в России арестовал 100% долей «Деловых линий» по иску Caledor Consulting: компания потребовала признать недействительной продажу Doglemor Trade 100% долей «Деловых линий» и вернуть пакет ответчику.

Кроме того, в Лондонском суде другая компания Хабарова и А1, Solarstones, требует взыскать $25 млн по договору об оказании DL Management услуг по управлению «Деловыми линиями».