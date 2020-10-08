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ФСБ встала на пути 5G в России. Служба требует использовать российское оборудование

ФСБ встала на пути 5G в России. Служба требует использовать российское оборудование
Иллюстрация: pixabay.com

ФСБ и Минцифры требуют установки в смартфонах и на базовых станциях отечественной криптозащиты. Эти требования идут вразрез со стандартами международного консорциума 3GPP.

#НОВОСТИ

В России развитие сетей 5G может зайти в тупик из-за ведомственных разногласий. Как пишет «Коммерсантъ», для сертификации базовых станций и смартфонов ФСБ и Минцифры требуют установки в них отечественной криптозащиты. Но производители такого оборудования не станут дорабатывать продукты под локальные требования, так что развивать сети будет не на чем, предупреждают Минэкономики и участники рынка.

Проблема в том, что ФСБ настаивает на использовании отечественных средств криптографической защиты в радиоканале между базовой станцией 5G и абонентским оборудованием, но против этого требования выступает Минэкономики, уточняет один из источников издания.

Проекты приказов с правилами использования базовых станций и абонентского оборудования в новом стандарте Минцифры разработало еще в октябре 2019 года. В них требуется использовать российскую криптографию для шифрования трафика как в канале с абонентским оборудованием, так и в канале между базовой станцией и «ядром сети». Утверждать требования безопасности для базовых станций должна ФСБ.

Если эти требования примут, 5G в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии в микросхемах.

Такие требования приведут к полной невозможности использовать в российских сетях 5G как зарубежное абонентское оборудование, так и базовые станции, считают в Минэкономики.

На установку отечественной криптозащиты на действующие базовые станции потребуется тратить 14 млрд руб. каждые три года.

Совместимость оборудования связи во всем мире построена на стандартах международного консорциума 3GPP, а требования Минцифры идут вразрез с ними, ведь производители не поддерживают нестандартизованные в консорциуме алгоритмы, отмечает в отзыве на проект приказа американская Qualcomm (поставщик комплектующих для смартфонов Samsung, Apple, Xiaomi и др.). Ее позицию поддерживают финская Nokia и шведская Ericsson. Доработка под локальные требования всех абонентских устройств 5G может стать экономически нецелесообразной для производителей, что заблокирует развитие российских сетей 5G в целом, предупреждает в отзыве «Вымпелком».

Автор: Александра Клименко
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