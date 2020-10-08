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Ужесточить контроль и выделить деньги. Свердловские власти задумались о питании школьников

Ужесточить контроль и выделить деньги. Свердловские власти задумались о питании школьников
Иллюстрация: архив DK.RU

На переоборудование пищеблоков в школах региона понадобится 2 млрд руб. Такую сумму озвучили власти во время общественных слушаний, посвященных вопросу обеспечения учащихся качественным питанием.

#ДЕТИ#ШКОЛА#НОВОСТИ

Сегодня область тратит на организацию горячего питания для учеников 4 млрд руб. Обедами обеспечены 95% школьников — это 307 тыс. детей.

К началу нового учебного года 1141 пищеблок в 1035 школах прошел проверку. Из всех учебных заведений в девяти сельских школах пищеблоки не предусмотрены проектом строительства, но горячее питание там организовывается: в семи осуществляется доставка, еще в двух ученики питаются в соседних школах. На закупку продуктов питания мы выделили более 4 млрд руб., — сообщила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Во время проверки пищеблоков специалисты также оценили потребность в дополнительных расходах на ремонт и модернизацию оборудования. Предварительная сумма составила 2 млрд руб.

На обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния образовательных организаций региона ежегодно затрачивается порядка 200 млн руб. из всех источников финансирования, — уточнила Бабушкина.

Она также отметила, что в области то и дело возникают неприятные ситуации, связанные с некачественным оказанием услуг по организации школьного питания. Чтобы повысить качество, спикер предложила ввести ряд мер:

  • создать централизованные комбинаты питания, вся продукция которых будет проходить тщательный контроль;
  • ограничить доступ импортного продовольствия в систему школьного питания при аутсорсинге;
  • выпустить распоряжение правительства РФ с требованиями к качеству пищевых продуктов для питания детей;
  • расширить перечень оснований для проведения контролирующими органами проверок производителей пищевой продукции;
  • также ужесточить требования к операторам, предоставляющим услуги питания.

Большая часть некачественной продукции в свердловские школы поставляется производителями из других регионов. Наши операторы добросовестно относятся к контролю качества выпускаемой продукции. Однако преимущество на торгах получают те компании, которые предлагают более низкую цену, а она зачастую бывает обусловлена более низким качеством продуктов питания,— прокомментировала Людмила Бабушкина.

Как рассказывал DK.RU, два года назад силовики раскрыли серию масштабных и наглых нарушений в организации школьного питания Екатеринбурга. Специалисты МУП «Золушка» закупали продукты по многократно завышенным ценам — с накруткой до 290%.

При этом школьные обеды, судя по всему, готовились с нарушением санитарных норм. По крайней мере, несколько учеников одной из школ, куда поставлялась продукция «Золушки», отравились, а другую школу пришлось закрывать из-за вспышки кишечной инфекции.

Летом 2019 г. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила, что наценка на сметану в ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11», которое поставляет питание в школы Екатеринбурга, составляла около 7000% вместо разрешенных  60%. Хлеб продавался на 20% дороже, а творог — на 233% выше разрешенной цены.

Автор: Мария Смирнова
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