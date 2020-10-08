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Первый губернатор Свердловской области отмечает день рождения

Первый губернатор Свердловской области отмечает день рождения
Иллюстрация: 66.RU

Члену Совета Федерации от Свердловской области Эдуарду Росселю сегодня исполнилось 83 года. Отмечать праздник политик будет на родной земле — он прилетел из столицы сегодня ночью.

#ВЛАСТИ#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Одним из первых Эдуарда Росселя поздравил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Причем сделал это дважды: сначала позвонил по телефону, затем разместил поздравление в своем инстаграм-аккаунте.

Ценю, уважаю и люблю! Эдуард Эргартович возглавлял регион в сложные времена, но несмотря на это Свердловская область стала одним из сильнейших регионов России с точки зрения экономического развития, сохранив при этом свободу политической мысли, которую мы ценим до сих пор, — написал Куйвашев.

 
 
 
 
 
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Сегодня 83 года исполнилось первому губернатору Свердловской области, а теперь сенатору Эдуарду Росселю. Ценю, уважаю и люблю! Эдуард Эргартович возглавлял регион в сложные времена, но несмотря на это Свердловская область стала одним из сильнейших регионов России с точки зрения экономического развития, сохранив при этом свободу политической мысли, которую мы ценим до сих пор. Я уже поздравил Эдуарда Эргартовича по телефону, но хочу написать и здесь — для меня очень ценно работать с человеком, чей профессионализм и мудрость признаются как на Урале, так и за его пределами. Желаю, конечно, беречь себя, здоровье, сохранить бодрость, ясный ум и прекрасное чувство юмора, которое никогда не изменяет Эдуарду Эргартовичу.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Многие подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях к посту и отметили, что Россель — мощь, «он был настоящим губернатором, а не марионеткой»

При нем заводы работали, строилось производство! Многое сделал для области и страны! — так прокомментировал пост губернатора депутат алапаевской думы Илья Чиж.

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Сам Эдуард Эргартович в интервью агентству ЕАН рассказал, что намерен отмечать праздник дома, с женой.

Я сегодня в два часа ночи прилетел из Совета Федерации. Сейчас с самого утра принимаю поздравления, стараюсь никого не обидеть, всем ответить, всех отблагодарить за то, что меня не забыли, помнят. Отмечать буду с женой. Она мне букет цветов поставила с утра. Сегодня дома, а завтра работать, — поделился планами Россель.

От сообщил, что собирается посетить туристический кластер Гора Белая (Эдуард Россель — председатель наблюдательного совета — прим. ред.). По подсчетам сенатора, в год на горнолыжном курорте отдыхает по 700 тыс. человек.

Хотим поставить еще два подъемника — и тогда там будет за миллион людей. Сейчас немного тяжело с деньгами, конечно. Мы с Евгением Владимировичем Куйвашевым договорились на днях обсудить этот вопрос, — рассказал Эдуард Россель.

Напомним, Россель возглавлял Свердловскую область с 1991 по 2009 гг., В 2019 г. Эдуард Россель стал главным лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

«Деловой квартал» присоединяется к поздравлениям. Желаем Эдуарду Эргартовичу здоровья, оптимизма и энергии для решения государственных задач и улучшения жизни свердловчан.

Автор: Мария Смирнова
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