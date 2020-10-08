Россияне показали неожиданный потребительский оптимизм. Такого не было 5 лет

Индекс потребительской уверенности Росстата в III квартале показал рост на 8 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом — до -22%. Ранее, как следует из данных ведомства, такой быстрый рост наблюдался только в начале 2015 г. Но в целом причина роста индекса — это не увеличение числа граждан-оптимистов, а снижение доли пессимистов и людей, которые придерживаются нейтральных оценок будущего.

15% россиян, опрошенных ведомством, считают, что в следующие 12 месяцев в экономике России произойдут позитивные изменения — кварталом ранее их было 18%. При этом 36% ожидают негативных перемен — по сравнению с 45% ранее. Еще 34% считают, что экономическая ситуация в стране не изменится — во втором квартале таких было 45%.

Позитивные данные Росстата удивили аналитиков, так как ранее экономисты и чиновники говорили о снижении активности потребителей и пессимистических настроениях.

Опрос Росстата проводился в августе, до появления фактических данных о второй волне коронавируса, поэтому ожидания могут быть завышены, — говорит президент ЦСР Владислав Онищенко.

Россияне привыкли к кризису, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание. Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло, — считает эксперт.

Впрочем, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах указывает, что неожиданное улучшение настроений — еще не повод для большой радости: причина его роста — подавленные настроения во II квартале и достаточно быстрый выход из ограничений первой волны коронавируса. В ближайшее время изменения индекса будет более стабильным, полагает он.