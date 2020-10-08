Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
78,09
91,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне показали неожиданный потребительский оптимизм. Такого не было 5 лет

Россияне показали неожиданный потребительский оптимизм. Такого не было 5 лет
Иллюстрация: Pixnio.com

«У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание». Граждане устали от экономии в пандемию и стараются делать покупки, если есть такая возможность.

#НОВОСТИ

Индекс потребительской уверенности Росстата в III квартале показал рост на 8 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом — до -22%. Ранее, как следует из данных ведомства, такой быстрый рост наблюдался только в начале 2015 г. Но в целом причина роста индекса — это не увеличение числа граждан-оптимистов, а снижение доли пессимистов и людей, которые придерживаются нейтральных оценок будущего. 

15% россиян, опрошенных ведомством, считают, что в следующие 12 месяцев в экономике России произойдут позитивные изменения — кварталом ранее их было 18%. При этом 36% ожидают негативных перемен — по сравнению с 45% ранее. Еще 34% считают, что экономическая ситуация в стране не изменится — во втором квартале таких было 45%.

Позитивные данные Росстата удивили аналитиков, так как ранее экономисты и чиновники говорили о снижении активности потребителей и пессимистических настроениях. 

Опрос Росстата проводился в августе, до появления фактических данных о второй волне коронавируса, поэтому ожидания могут быть завышены, — говорит президент ЦСР Владислав Онищенко. 

Россияне привыкли к кризису, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание. Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло, — считает эксперт. 

Впрочем, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах указывает, что неожиданное улучшение настроений — еще не повод для большой радости: причина его роста — подавленные настроения во II квартале и достаточно быстрый выход из ограничений первой волны коронавируса. В ближайшее время изменения индекса будет более стабильным, полагает он. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес«Работать самому в 50 лет — это странно». Как 18-летние делают бизнес
  • Сделать свою Кремниевую долину: как ученые на Урале объединились ради мегапроектаСделать свою Кремниевую долину: как ученые на Урале объединились ради мегапроекта
  • Суд оправдал молодого парня за драку с силовиком на LexusСуд оправдал молодого парня за драку с силовиком на Lexus
  • По сценарию Москвы? В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавирусаПо сценарию Москвы? В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.