Компания Дмитрия Пумпянского станет поставщиком трамваев для Москвы

Стоимость контракта составит 11,07 млрд руб. Первые пять машин должны поступить в столицу в июне 2021 г.

Это будут односекционные низкопольные вагоны. Главная особенность их конструкции — специальная модернизированная тележка, «оторая дает возможность полностью уйти от сложных выступов в салоне трамвая, а также обладает высокой степенью эластичности, позволяющей гасить колебания вагона при трогании с места, движении и торможении. Даже при прохождении стыков и неровностей трамвай сохранит плавность хода, комфорт, пониженный уровень шума, —сообщает пресс-служба «Группы Синара».

Как рассказали представители холдинга «Синара — Транспортные Машины», в который входит СТМ, новые трамваи будут обладать повышенной энергоэффективностью — за счет специального оборудования, которое накапливает энергию при торможении и отдавает при запуске электродвигателей.

В трамваях также предусмотрены тяговые батареи, которые обеспечивают автономный ход на протяжении одного километра — это удобно, ели на линии обрыв, — отметил генеральный директор холдинга «Синара — Транспортные Машины» Виктор Леш.

Отметим, что ранее СТМ получил контракт на поставку трамваев для одной из линий в Санкт-Петербурге.

Ранее DK.RU рассказывал, что машиностроительный холдинг «Синара-транспортные машины» и концерн Skoda Transportation создают совместное предприятие по выпуску трамваев, троллейбусов, электробустов и вагонов метро. В развитие производства в 2020-2021 гг. будет инвестировано 1,5-2 млрд руб. Завод разместят в Санкт-Петербурге.

Благодаря технологическому партнерству мы создадим качественный и современный городской пассажирский транспорт, в том числе трамвай нового поколения, — рассказывал Виктор Леш.

В Екатеринбурге «Группа Синара» претендует на концессионное соглашение по организации общественных перевозок электротранспортом. Концессия предусмотрена новой транпортной реформой.

Один из двух претендентов на заключение контракта — «Синара». Готовится документация, потом — аукцион. Кто его выиграет, тот и зайдет в концессию, — комментировал ситуацию депутат гордумы Михил Вечкензин. — Когда «электротранспортная» концессия будет заключена, работать она будет на брутто-контрактах. Но переводить на них только трамваи и троллейбусы не совсем уместно, автобусы тоже решено переводить. Возможно, пока не все маршруты, а лишь частично.

С инициативой создать нового автобусного перевозчика к властям города также обращалась «Группа Синара», рассказывал DK.RU.