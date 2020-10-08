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Экспортная деятельность MAKFA признана одной из лучших региональных практик

Управляющий «Макфы» Антон Белоусов отметил действенность механизмов государственной поддержки АПК
Управляющий «Макфы» Антон Белоусов отметил действенность механизмов государственной поддержки АПК. Иллюстрация: Пресс-служба компании «Макфа»

MAKFA экспортирует продукцию в 26 стран, в том числе страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Китай. В структуре продаж доля экспорта — почти 10%, компания нацелена увеличить ее в 1,5 раза.

Управляющий компании «Макфа» Антон Белоусов принял участие в круглом столе «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»: лучшие практики», организованном Министерством сельского хозяйства России. Деловое мероприятие состоялось в рамках программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020».  

Участие в круглом столе,  модератором которого выступил директор Департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Роман Чекушов, приняли представители федеральных органов исполнительной власти, руководители аграрных ведомств регионов страны и топ-менеджеры российских компаний-экспортеров. 

Участники обсудили развитие, динамику и перспективы экспорта продукции агропромышленного комплекса, взаимодействие государственных органов власти и сельхозтоваропроизводителей, существующие механизмы государственной поддержки, поделились успешными региональными практиками.  

Так, управляющий АО «Макфа» Антон Белоусов обозначил экспортную деятельность как одну из приоритетных и перспективных в работе компании. В структуре продаж доля экспорта составляет чуть менее 10%, целью является наращивание товарооборота до 15% от общего объема выручки к 2024 году. На сегодняшний день MAKFA экспортирует продукцию в 26 стран, в частности одной из первых российских бакалейных компаний выйдя на рынки Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и  Китая. 

Управляющий «Макфы» отметил действенность механизмов государственной поддержки АПК, в частности компенсацию затрат на доставку и сертификацию продукции и регистрацию товарных знаков. Это важный инструмент поддержки для экспортеров. 

Кроме того, управляющий «Макфы» рассказал о проблемах, возникающих при поставках на внешний рынок. К примеру, одним из барьеров является языковая адаптация продукта и маркировка продукции в соответствии с регламентами разных стран. Кроме того, сложно отслеживать изменения законодательства в странах дальнего зарубежья, поэтому представляется необходимым совместно с Министерством сельского хозяйства и Российским экспортным центром систематизировать и в текущем режиме обновлять законодательные требования тех стран, где наиболее востребована продукция российских предприятий.

Экспортная деятельность MAKFA признана одной из лучших региональных практик 1

В 2020 году аграрный экспорт сохраняет положительную динамику: выполнение показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» составляет более 78%

Заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин, комментируя деятельность российских компаний-экспортеров, отметил, что в 2020 году аграрный экспорт сохраняет положительную динамику. Выполнение показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на текущий момент составляет более 78%. По словам замминистра, федеральный проект предусматривает широкий набор механизмов стимулирования и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.

В целях совершенствования данных мер мы находимся в постоянном контакте с производителями продукции АПК, отраслевыми сообществами, представителями региональных властей. В ходе такого взаимодействия мы видим множество положительных и уникальных примеров деятельности бизнеса по наращиванию экспорта продукции АПК и эффективные форматы работы регионов в этом направлении. Считаю, что такой опыт необходимо изучать и распространять среди наших коллег и партнеров в регионах, — подчеркнул Сергей Левин.

 
Автор: Рекламная служба DK.RU
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