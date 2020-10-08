Офис — не место быть лапушкой и другом для всех. Вы рискуете, угощая коллег пиццей

Не стоит быть слишком эффективным, работать допоздна, дружить со всеми и угощать коллег пирожными. Почему? Это опасно, уверен Джон Миннерс из проекта The Vault.

Мы проводим на работе огромную часть жизни, а сослуживцев видим чаще, чем друзей и родственников. Конечно, мы хотим произвести хорошее впечатление на тех, с кем так часто контактируем. Но в попытках стать лучшими работниками мы часто не замечаем, что некоторые положительные привычки могут на самом деле разрушить карьеру.

Вот несколько типов людей, которые настроены на лучшее, а в результате страдают.

Мученик

Это тот, кто уходит их офиса позже остальных. Некоторые люди считают, что будут выглядеть хорошо в глазах начальства, регулярно принося такую жертву, на самом деле коллеги чаще всего недовольны таким поведением, они совсем не хотят работать сверх меры и ошибочно полагают, что босс больше оценит самопожертвование сослуживца, а не их качественную работу.

Начальству же вовсе не интересно, как долго вы засиживаетесь в офисе, его заботит только то, какое количество работы сделано.

Работайте допоздна, только если это действительно необходимо.

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Многостаночник

Этот сотрудник участвует в телефонных переговорах, работая тем временем на компьютере над проектом, который с разговором совершенно не связан. Он заканчивает часть одной задачи и хватается за другую, ничего не доводя полностью до конца. Многие описания вакансий включают в себя такое требование, однако слово «многозадачность» не совсем правильно отражает то, чего они хотят на самом деле.

Чтобы работать сразу над несколькими задачами, лучше заниматься ими последовательно, начиная от самой сложной и заканчивая самой простой.

Самый эффективный работник

Да, чрезмерная эффективность в некоторых профессиях только тормозит карьеру.

Есть некоторые сферы, где слишком быстрая работа наказуема. Сотрудники выполняют свои задачи и должны взять дополнительные, потому что их коллеги отстают. Это порождает неуважение. Если награда за быстрое выполнение своей работы — это еще больше работы, то для чего стараться? Особенно, если вам не светит прибавка к зарплате или повышение.

Монстр угощения

Это человек, который любит покупать пончики, пирожные и печенья для коллег и подчиненных. Кто же будет ссориться с тем, кто угощает тебя печеньками. Но тут есть и обратная сторона.

Когда вы покупаете пончики в офис, вы не принимаете во внимание чью-то диету. А поскольку вы не заботитесь о том, что кому-то можно есть, а что нельзя, всегда есть риск разозлить человека, следящего за своей талией или страдающего пищевой аллергией. К тому же человек, приносящий постоянно сладости, воспринимается как своего рода мамочка или папочка офиса, что может раздражать начальника. Вас даже могут обвинить в попытке купить лояльность коллег.

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Клевый коллега

Это человек, который не может пройти по коридору и не поболтать с каждым, кого встретит. Рукопожатия, кивки и даже странные движения руками (что-то вроде выстрела из пальца) — то, что отличает поведение популярного сослуживца.

Побочным явлением такой популярности является словесный понос. Вы можете случайно поделиться каким-то фактом из своей личной жизни, взбесить коллег и начальство разговорами о зарплате. И, как это ни странно, часто руководители не любят сотрудников, которые становятся слишком популярны.

Мистер или Мисс Популярность — хорошие титулы для школы. Но работа — это не школа, так что притормозите, не стоит дружить со всеми.