В сентябре перевозки «Уральских авиалиний» приблизились к прошлогоднему уровню

«Уральские авиалинии» постепенно наращивают показатели по перевозкам пассажиров. Однако добиться прошлогоднего уровня авиакомпании будет сложно. По данным на 1 октября, с начала года услугами компании воспользовались 4 489 201 человек — это на 39% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019-го.

Ранее «Уральские авиалинии» отчитывались о резком обвале пасажироперевозок. Так, в апреле 2020 г. пассажиропоток снизился чуть ли не до нуля — на 94% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Тогда за месяц авиакомпания перевезла всего 41,7 тыс. пассажиров, сообщал DK.RU. Это было связано с запретом на международное авиасообщение, который Россия ввела из-за пандемии. Напомним, первые ограничения на полеты начали действовать с 1 февраля, когда были сокращены рейсы в Китай. Затем в списке запретных для полетов стран появились Испания, Италия, Германия и Франция. С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы.

Из-за резкого снижения полетной программы авиакомпании понесли большие убытки. Так, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам, рассказывал DK.RU. При этом уральский перевозчик одним из первых вошел в программу господдержки системообразующих предприятий.

В условиях пандемии «Уральские авиалинии» начали активно развивать внутренние перелеты по России — только в аэропорт Симферополя компания запросила 1000 рейсов, а также переобрудовала часть авиапарка под грузовые рейсы.

Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов. В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов, — рассказывал тогда коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Сейчас авикомпания имеет допуски на выполнение международных грузовых рейсов из Екатеринбурга в Лондон, Амстердам, Париж, Прагу, Милан и Франкфурт-на-Майне. Также авиакомпания возит грузы в несколько городов Китая.

Отметим, что по итогам 2019 г. «Уральские авиалинии» заняли восьмое место в ТОП-10 крупнейших компаний Свердловской области. В 2019 г. выручка компании выросла до 2 млрд руб. (в 2018 г. составила 385,9 млн руб.).